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مدرسة الزهراء الثانوية تنفذ درساً توضيحياً في الإحتمالات والإحصاء

05 شباط / فبراير 2020 11:29

مدرسة الزهراء الثانوية تنفذ درساً توضيحياً في الإحتمالات والإحصاء
مدرسة الزهراء الثانوية تنفذ درساً توضيحياً في الإحتمالات والإحصاء

غزة- الرأي

نفذت مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، درساً توضيحياً في مبحث الرياضيات بعنوان "الإحتمالات والإحصاء التوزيع  ذوالحدين" من اعداد المعلمة إيمان الضبة وبإشراف أ.أ. ابتسام اسليم مشرفة  مبحث الرياضيات .
وحضر الدرس  التوضيحي أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ. سمعان عطا الله رئيس  قسم الإشراف التربوي ، أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ، أ. رائد  عبد العال ، أ. نبيل سلمن  مشرفي مبحث الرياضيات ، أ. ابتسام اسليم ، أ.  سرين ابو عيشة مشرفات مبحث الرياضيات ، أ. فايدة الأسي مديرة المدرسة وعدد  من المعلمين والمعلمات في المبحث .
ويهدف الدرس التوضيحي التعرف علي  مفهوم التوزيع ذو الحدين ، و أن تتذوق الطالبات جمال الرياضيات ، والتعاون  النشط بين الطالبات في حل الأسئلة  من خلال تشكيل مجموعات.
واستخدمت  المعلمة العديد من الاستراتيجيات منها أعواد المثلجات ،واستراتيجية  الدقيقة الواحدة ،إضافة إلي استخدام العديد من وسائل التكلنوجيا الحديثة في  الدرس منها مقاطع الفيديو وعروض البوربوينت والمناقشة الصورية والحوار بين  الطالبات.
وأثني أ. أبو زعيتر على جهود المعلمة في استخدامها  العديد من الاستراتجيات التعليمية الحديثة ، مبيناً أهمية الرياضيات في  كافة مناحي الحياة المختلفة .
وساد جو من التفاعل والنقاش بين الطالبات والمعلمة خلال الدرس.

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