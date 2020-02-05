لجنة الجودة والاعتماد بالتعليم تزور مدرسة عبد الله الدحيان الثانوية للبنات

غزة- الرأي

زارت لجنة الجودة والاعتماد المدرسي بمديرية التربية والتعليم غرب غزة مدرسة عبد الله الدحيان الثانوية للبنات، وتأتى هذه الزيارة للاطلاع على أهم إنجازات المدرسة ومتابعة مشروع الجودة والاعتماد المدرسي وكان في استقبالهم أ.سناء زقوت مديرة المدرسة وعدد من المعلمات.

وتكونت اللجنة من أ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وعدد من أعضاء لجنة الجودة والاعتماد المدرسي في مديرية التربية والتعليم غرب غزة

وتم خلال الزيارة متابعة اللجنة للطابور المدرسي والإذاعة المدرسية ومناقشة العديد من الأمور المهمة المتعلقة بالمدرسة كما وأطلعت أ. سناء زقوت مديرة المدرسة اللجنة على كافة السجلات والملفات الخاصة بالمدرسة ومن تم قامت اللجنة بجولة على عدد من الغرف الصفية ومرافق المدرسة.