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"الصحة": تزويد عيادات رعاية الحوامل بأجهزة متطورة يقلل عوامل الخطورة

05 شباط / فبراير 2020 11:35

"الصحة": تزويد عيادات رعاية الحوامل بأجهزة متطورة يقلل عوامل الخطورة

غزة- الرأي

أكدت مدير دائرة صحة الام والطفل د. نهلة حلس أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتطوير الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل ومتابعتهن وتقليل عوامل الخطورة لديهن خلال مرحلة الحمل والولادة، وذلك من خلال توزيع (11) جهاز التراساوند إلى عيادات رعاية الحوامل وفحص الثدي في المراكز الصحية المختلفة بتمويل من الهلال الأحمر القطري خلال العام الماضي 2019.

وأضافت د. حلس" لقد كنا نعاني من شح في أجهزة التصوير التلفزيوني (الترا ساوند) واقتصارها على 8 مراكز صحية، وكانت الأجهزة قديمة وتفتقر الى الدقة والوضوح والجودة، فكانت النتائج غير دقيقة، وكانت السيدات الحوامل تتوجه الى مراكز طبية خاصة بتكلفة عالية للحصول على نتائج أكثر دقة ".

وأوضحت،  أن تزويد المراكز الصحية بأجهزة حديثة يساهم في تقليل معدلات المراضة والوفيات بين الأجنة والأمهات، وتقليل نسبة المترددات من السيدات الحوامل على العيادات الخارجية وأقسام الولادة في المستشفيات، منوهة أنه يساعد أيضا في التقصي الدقيق لعوامل الخطورة لدى الحوامل والأجنة، وإجراء التدخلات الطبية الطارئة عند اللزوم.

وذكرت د. حلس أنه تم اجراء العديد من البرامج التدريبية للطبيبات المختصات لإكسابهن مهارات جديدة في التشخيص والتعامل مع الحالات بكفاءة عالية.

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