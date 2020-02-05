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"الصحة": التنمية البشرية تفتتح أربع دورات في مهارات دعم الحياة الأساسي

05 شباط / فبراير 2020 11:38

"الصحة": التنمية البشرية تفتتح أربع دورات في مهارات دعم الحياة الأساسي

غزة- الرأي

افاد أ.محمد نوفل احد المدربين في الدورات ورئيس قسم متابعة التدريب بالادارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، انه سيتم الاستمرار في عقد دورات مهارات دعم الحياة الأساسي BLS الدورات حتى شهر مارس من العام الجاري.

ولفت  الى أن تنفيذها جاء بناء على تعليمات وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش لتعزيز مهارات الأطباء والتمريض العاملين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لانقاذ الحياة في حالات توقف القلب ، حيث يتم التركيز على الجانب العملي منها.


وأوضح ان المحاضرين في الدورات مدربين معتمدين من وزارة الصحة ومن منظمة القلب الأمريكية، وتم ترشيح مساعدين للمدربين ليتم تأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين بهدف زيادة قاعدة المدربين بالوزارة في هذا المجال.


يذكر أن الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية افتتحت اربع دورات تدريبية خلال يومين في مجال دعم مهارات الحياة الأساسية في كل من تنمية القوى البشرية ويحاضر فيها د.محمد كحيل ، أ.محمد نوفل ، ودورة في مجمع ناصر الطبي يقدمها د.علي البلبيسي أ.أسامة عصفور ، وأخرى في مستشفى شهداء الأقصى يقدمها أ.بهاء الأشقر ، أ.إسماعيل راضي .
حيث يستمر التدريب بواقع 6 ساعات تدريبية بنظام اليوم الكامل.

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