مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم

غزة- الرأي

نفذت مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات درساً توضيحياً في مبحث العلوم للصف العاشر الأساسي بعنوان "متآصلات الكربون"، بحضور مدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش ومديرة المدرسة أ.رولا قاسم وأ.رولا السمك مشرف المبحث وأ.دارين اللبان المعلمة المنفذة للدرس إلى جانب عدد من معلمات المبحث على مستوى المديرية.

بدوره، أوضح أ.الهباش أن الهدف من هذا الدرس التوضيحي توظيف استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة والوسائط المتعددة والتقنيات التربوية الحديثة، بالإضافة إلى نقل الخبرات التربوية بين معلمي المبحث الأمر الذي من شأنه تطوير مستوى الأداء المهني للمعلم والذي ينعكس إيجابًا على مستوى تحصيل الطلبة.

وأثنى أ.الهباش على دور وأدار المعلمة اللبان لتنفيذها الدرس في جو تعليمي مميز نال إعجاب الطالبات والحاضرين، وقدم مدير الدائرة الفنية شهادة شكر وتقدير وذلك عرفاناً من المديرية بجهودها في تنفيذ الدرس.

يشار إلي أن تطبيق هذه الدروس يأتي ضمن خطة وضعها مشرفو العلوم بالمديرية لتطوير أداء معلمي العلوم في مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة وإكسابهم خبرات تربوية ومواقف تعليمية جديدة