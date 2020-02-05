بلدية خان يونس تشق طريق يربط مدينة حمد السكنية وحي الأمل

غزة- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون والتنسيق مع سُلطة الأراضي وصندوق مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، بشق طريق ( 106) يصل بين مدينة حمد شمالاً وحي الأمل جنوباً بطول (1000) مترًا وبعرض (40) مترًا.

وحضر مراسم شق الشارع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، والرئيس السابق م. يحيى الأسطل، ورئيس سُلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة، وأعضاء صندوق مدينة حمد السكنية، ورئيس لجنة إدارة مدينة حمد وكذلك المهتمين.

بدوره، أكد م. سرحان على أهمية فتح الشارع المذكور وهو طريق (106) الذي يربط مدينة حمد بحي الأمل في خان يونس حيث يسهل وصول المواطنين إلى كافة أرجاء المحافظة الشمالية والجنوبية منها وكذلك الغربية ووسط المدينة، بالإضافة إلى أنه يخفف عنهم في الوصول إلى المدراس والمؤسسات الخدماتية المختلفة.

وشكر م. سرحان اللجنة القطرية وصندوق مدينة حمد السكنية على تمويل شق هذا الشارع الحيوي لسكان المدينة ، مشيراً إلى أنه سيتم قريبًا الشروع ببناء العيادة الصحية لمدينة حمد حيث تم تخصيص مبلغ مالي لها وتحديد المكان ومخططات العيادة.

من ناحيته، بين م. البطة أن هذا الشارع سيسهم في تقريب المسافة بين مدينة حمد السكنية وحي الأمل وسيسهل على المواطنين قضاء احتياجاتهم اليومية، لافتًا إلى أن البلدية قد أعدت كافة المخططات الهندسية والرفع المساحي من أجل إتمام عملية شق الطريق وربطه بأحياء خان يونس المختلفة، شاكراً كل من ساهم في انجاح جهود فتح الطريق وتذليل كافة العقبات من أمه، لا سيما وأنه يخدم كافة أبناء المحافظة ومشاريع الإسكان الجديدة سواء التابعة لوكالة الغوث أو اسكان الموظفين، شاكرًا سُلطة الأراضي على جهودهم في هذا المشروع، وناشد م. البطة دولة قطر الشقيقة استكمال تأهيل الشارع بصورة كاملة.

من جهته ، أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة على أهمية هذا الشارع الذي يربط مدينة حمد السكنية في حي الأمل في خان يونس وأن سلطة الأراضي ذللت العقبات أمام شق هذا الشار لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، مثنيًا على التعاون البناء مع كافة الأطراف .