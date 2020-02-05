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الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

05 شباط / فبراير 2020 11:47

رام الله – الرأي:

نفت وزارة الصحة في رام الله رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين حتى اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم خلو فلسطين من هذا الفيروس، نافية الإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد حالة في محافظة جنين.

ودعت المواطنين لعدم الانجرار وراء الإشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وذكرت ان توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية، وتجنب التقبيل، ونظافة الجهاز التنفسي، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو أنفلونزا بدون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.

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