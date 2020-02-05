التوجيه السياسي تفتتح سلسلة دورات ولقاءات توعوية

غزة- الرأي

افتتحت هيئة السياسي والمعنوي في محافظة غزة دورة في مجال "التنمية البشرية" لضباط إدارة شرطة الحراسات بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بواقع 40 ساعة تدريبية، بحضور العميد سلمان المصري مساعد رئيس الهيئة، والعقيد محمود كحيل نائب مدير إدارة شرطة الحراسات، والمقدم هاني الكحلوت مدير توجيه غزة، والرائد نضال نعيم رئيس قسم التدريب، والرائد حازم النجار مدير إدارة التخطيط.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين العديد من المهارات الإدارية الهامة التي تؤهلهم لأداء أعمالهم الإدارية باحترافية عالية، وتحسين الأداء بطريقة خلاقة وأكثر فاعلية وكفاءة.، ويحاضر فيها نخبة من الأكاديميين ومدربي التنمية البشرية في الوزارة وخارجها.

والجدير ذكره أن التوجيه السياسي بمحافظة غزة خرجت العديد من دورات "التنمية البشرية" لضباط وأفراد معظم الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي.

في سياق متصل، افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خان يونس البرنامج التعبوي لدورة المستجدين بوزارة الداخلية والأمن الوطني بسلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بعنوان "مهارات التعامل مع الناس "وقد استضافت الهيئة المحاضر د. الدكتور محمد عثمان شبير عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بخان يونس، وتحدث عن حسن التعامل مع الناس والرفق بالمواطنين مؤكداً على أن حسن التعامل مع الجمهور يعتبر أساساً لكسب ونيل ثقة المواطنين وتعاونهم مع رجل الأمن فى حفظ النظام والقانون.

كما تحدث أ. محمود اليازوري المختص في الشؤون الأمنية، فى في محاضرته الأمنية، عن المحاور التالية" الأمن التقني، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، الاختراق الالكتروني وبل الحماية، قواعد أمنية عامة وهامة".

من جانب آخر، نظمت الهيئة بمحافظة رفح صالوناً سياسياً حول"صفقة القرن"الأبعاد والمخاطر وخيارات المواجهة" بحضور العميد محمد لافي رئيس التوجيه السياسي ود.يحي العبادسة النائب بالمجلس التشريعي والأستاذ أحمد المدلل أحد قيادات العمل الوطني وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام والرتب السامية في المحافظة.

وتحدث د. حمدان أبو عمران المختص بالعلوم السياسية في المحور الأول عن الجذور التاريخية لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وتحدث د. يحيى العبادسة النائب في المجلس التشريعي في المحور الثاني عن ماهية صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية، كما تناول المحور الثالث نظرة القانون الدولي والقرارات الدولية لصفقة القرن قدمها أ. أحمد المدلل أحد قيادات العمل الوطني و الإسلامي، من جانبه استعرض رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في قطاع غزة العميد محمد لافي في المحور الأخير استراتيجيات المواجهة وطرق إفشال صفقة القرن، وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من خلال فتح الحوار والنقاش والأسئلة والمداخلات.

إلى ذلك، نظمت الهيئة لقاء توعوي لدورة المستجدين بوزارة الداخلية والأمن والوطني حيث تحدث خلال اللقاء العميد محمد لافي رئيس التوجيه السياسي والمعنوي حول "المحطات الفاصلة بوزارة الداخلية والأمن الوطني"وعن أهم الأحداث التي مرت بها وزارة الداخلية منذ تأسيس القوة التنفيذية وكيف استطاعت أن تقضى على الفوضى الأمنية والمحافظة على المشروع الوطني رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها