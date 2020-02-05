وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ دورات في “اللغة العبرية” للوزارات والمؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة المدرسية تجري فحوصات طبيةلـ 33 ألف طالب وطالبة خلال عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية 26 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 48 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي تفتتح سلسلة دورات ولقاءات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشق طريق يربط مدينة حمد السكنية وحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بركسا ويستولي على آخر في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": التنمية البشرية تفتتح أربع دورات في مهارات دعم الحياة الأساسي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

26 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 48 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي

05 شباط / فبراير 2020 11:52

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها المسجد الأقصى المبارك 26 مرة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فيما منع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتا.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد المبعدين وفترات الإبعاد، واقتحم الاحتلال وشرطته مصلى باب الرحمة  5 مرات، ومارس سياسة البطش والاعتقال بحق من فيه ومَن بالقرب منه.

ورصد التقرير قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين لثلاث جمع متتالية في صلاة الفجر، وبصورة وحشية حيث لم يرُق للاحتلال تزايد أعداد المصلين فيه، والذين فرقتهم بالقوة وبالاعتقال.

وفي إطار محاربتهم للمساجد وتعديهم عليها، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد البدرية القديم في بلدة شرفات في القدس وأتت النيران على أجزاء كبيرة منه .

 وفي بيت أُمر شمال الخليل، استهدف الاحتلال مسجد الصمود ومنازل المواطنين، حيث اطلق عشرات قنابل الغاز، وعلى اثرها أصيب عشرات المواطنين والمصلين بالاختناق

كذلك منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتاً خلال الشهر الماضي، وواصل تعديه على الحرم حيث عمل الاحتلال على تركيب كشافات على مدخل الحرم الابراهيمي بعدما منعت الأوقاف من عمل ذلك.

 وكعادتهم في استباحة المقامات الاسلامية، أقدم مئات المستوطنين على اقتحام مقامات كفل حارس وأدوا طقوساً تلمودية فيها.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟