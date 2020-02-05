26 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 48 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها المسجد الأقصى المبارك 26 مرة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فيما منع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتا.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد المبعدين وفترات الإبعاد، واقتحم الاحتلال وشرطته مصلى باب الرحمة 5 مرات، ومارس سياسة البطش والاعتقال بحق من فيه ومَن بالقرب منه.

ورصد التقرير قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين لثلاث جمع متتالية في صلاة الفجر، وبصورة وحشية حيث لم يرُق للاحتلال تزايد أعداد المصلين فيه، والذين فرقتهم بالقوة وبالاعتقال.

وفي إطار محاربتهم للمساجد وتعديهم عليها، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد البدرية القديم في بلدة شرفات في القدس وأتت النيران على أجزاء كبيرة منه .

وفي بيت أُمر شمال الخليل، استهدف الاحتلال مسجد الصمود ومنازل المواطنين، حيث اطلق عشرات قنابل الغاز، وعلى اثرها أصيب عشرات المواطنين والمصلين بالاختناق

كذلك منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتاً خلال الشهر الماضي، وواصل تعديه على الحرم حيث عمل الاحتلال على تركيب كشافات على مدخل الحرم الابراهيمي بعدما منعت الأوقاف من عمل ذلك.

وكعادتهم في استباحة المقامات الاسلامية، أقدم مئات المستوطنين على اقتحام مقامات كفل حارس وأدوا طقوساً تلمودية فيها.