الصحة المدرسية تجري فحوصات طبيةلـ 33 ألف طالب وطالبة خلال عام 2019

غزة- الرأي

أكد التقرير السنوي الصادر عن دائرة الصحة المدرسية التابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية للعام 2019، أن الدائرة تمكنت من اجراء فحوصات طبية لنحو (33) ألف طالب وطالبة ، واجراء مايقارب ( 9 ) آلاف كشف طبي لحاستي السمع والنطق وتحويل منهم (453)طالب لاستكمال وتقديم الرعاية الطبية لهم، ويأتي ذلك، نظراً للأهمية التي توليها وزارة الصحة في رصد ومتابعة الوضع الصحي للطلبة على مدار العام وتقديم الخدمات الصحية لهم .

وأوضحت دائرة الصحة المدرسية أنها تقدم خدماتها المتنوعة لفئة الطلاب والتي من ضمنها الرعاية السنية حيث تم اجراء فحوصات طبية للاسنان ل( 33) ألف طالب وطالبة وتحويل (5) آلاف طالب للعلاج والمتابعة .

واشار التقرير إلى أن فرق الصحة المدرسية قامت بعمل العديد من الندوات و المحاضرات التثقيفية المتنوعة والتي بلغ عددها( 125) ندوة للطلاب و(13)ندوة لأمهات الطلبة ،وتدريب (4) طلاب على مبادئ الاسعافات الاولية ليتمكنوا من خلالها مساعدة نفسهم والآخرين.

كما وتم عمل تقصي بيئي للمدارس من خلال التنسيق مع زملائهم في صحة البيئة والطب الوقائي ل (91) مدرسة , حيث شمل الكشف كلاً من المقاصف والمياه والصرف الصحي والساحات والملاعب وغيرها.