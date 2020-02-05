التعليم تنفذ دورات في “اللغة العبرية” للوزارات والمؤسسات الحكومية

غزة- الرأي- سامي جاد الله

شرع المعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية و التعليم العالي بغزة، بتنفيذ سلسلة من دورات اللغة العبرية – المستوى الأول – وذلك في فرعيه بغزة و خانيونس حيث تستهدف موظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

بدوره، أكد مدير دائرة التدريب بالمعهد د. علي أبو سعدةعلى ان هذه الدورات تأتي ضمن الخطة التدريبية التي تنفذها الوزارة في إطار الشراكة مع الوزارات وتقديم الخدمة التعليمية التخصصية لقطاعات الموظفين ، مقدماً الشكر لمدربي الدورة المتخصصين وهم د. صبحي بهلول، و أ. محمد الحلاق، و أ. عدنان عوض الله، كما قدم الشكر للمتدربين وجميع المؤسسات الحكومية المشاركة.

ويستهدف التدريب حوالي 215 موظفاً من وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة العمل، وزارة الأشغال العامة و الإسكان، ووزارة الأوقاف و الشئون الدينية، وسلطة الأراضي، و وزارة الحكم المحلي‎.

وتم توزيع المتدربين في مجموعات تدريبية وفقاً لما يناسب العمل، وستستمر الدورات لمدة 50 ساعة تدريبية عبر 25 محاضرةتدريبية وسيمنح كل من يجتاز الامتحان النهائي الشهادة المعتمدة من المعهد الوطني ووزارة التربية والتعليم‎ العالي.

