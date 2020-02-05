مجلس إدارة مستشفى الهلال الاماراتي يكرم طاقم قابلات قسم التوليد

غزة- الرأي

كرم مجلس إدارة مستشفى الهلال الإماراتي، طاقم قابلات قسم التوليد وذلك على جهودهم المبذولة في تطبيق برنامج الولادة الآمنة في التعامل مع السيدات خلال الولادة.

حيث أظهرت الاحصائيات للشهور الثلاثة السابقة (نوفمبر - ديسمبر - يناير) ارتفاع ملحوظ في نسب تطبيق برنامج الولادة الآمنة وخصوصا في شهر يناير حيث بلغ عدد حالات الولادة الطبيعية في شهر يناير 454 حالة ولادة ، ولقد قامت القابلات بتوليد ما يقارب 40 % من هذه الحالات وهي الحالات التي تعتبر أقل خطورة بما يعادل 100% من الحالات الأقل خطورة (Low Risk)، وأن نسبة فحص المواليد من قبل طبيب الحضانة قبل الخروج بلغت 98.5%.

وفي ذات السياق، أكدت رهيفة الحيلة حكيمة قسم التوليد أن نسبة مكوث السيدة 6 ساعات بعد الولادة ارتفعت إلى 99.3% ، فيما بلغت نسبة فحص الأمهات بعد الولادة أكثر من 4 مرات 99.3% .

وأكدت ضياء أبو كويك مديرة التمريض أن هذه الاحصائيات هي محصلة اجتماعات وجولات ميدانية لزيادة نسب احصائيات الولادة الآمنة وثمرة التعاون المشترك بين طاقم قابلات قسم التوليد ومتابعات مشرفي التمريض ولجنة ادخال البيانات وأطباء الحضانة .