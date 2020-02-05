تربية الوسطى تناقش تطوير خدمة الجمهور مع الأمانة العامة

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، تطوير الخدمات المقدمة للجمهور مع وفداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، اضافة لبحث عدداً من المواضيع الفنية والإدارية الخاصة بعمل المديرية.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد وأشاد بجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة عمل مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها وكافة المؤسسات التي تقدم الخدمة للجمهور، وقدم شرحاً عن انجازات المديرية والمشاريع والأنشطة التي تنفذها المديرية خلال الفترة الماضية.

وقدم موجزاً عن الخطط التطويرية والخطوات العملية التي تنفذها المديرية بكافة أقسامها المعنية لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، بالإضافة إلى خطة التعامل مع الجمهور وسرعة أداء المعاملات داخل المديرية ضمن خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية.

بدوره أكد مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي على الدور الذي تقوم به المديرية في متابعة الموظفين والعاملين في المديرية والمدارس وتحفيزهم على العمل والإبداع وتسهيل الطرق لتقديم أفضل خدمة للجمهور، شاكراً جهود أقسام المديرية المختلفة والمدارس على العطاء والتعاون والعمل بروح الفريق بما ينعكس بصورة ايجابية على أداء المديرية وما تقدمه من خدمات.

وشكر الوفد مديرية الوسطى على حسن الاستقبال، مشيداً بجهود المديرية لتطوير المسيرة التعليمية والخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور وتسهيل المعاملات وتقديم أفضل خدمة لهم، بالإضافة الى سرعة التواصل مع الجماهير عبر موقع المديرية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتقديم الخدمة والمساعدة من خلالهم.

وقام الوفد بجولة على عدد من أقسام ومرافق المديرية للاطلاع عن قرب على الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور.