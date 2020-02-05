وكالة الرأي الفلسطينية مجلس إدارة مستشفى الهلال الاماراتي يكرم طاقم قابلات قسم التوليد وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ دورات في “اللغة العبرية” للوزارات والمؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة المدرسية تجري فحوصات طبيةلـ 33 ألف طالب وطالبة خلال عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية 26 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 48 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي تفتتح سلسلة دورات ولقاءات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشق طريق يربط مدينة حمد السكنية وحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بركسا ويستولي على آخر في رام الله
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تناقش تطوير خدمة الجمهور مع الأمانة العامة

05 شباط / فبراير 2020 12:37

تربية الوسطى تناقش تطوير خدمة الجمهور مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تربية الوسطى تناقش تطوير خدمة الجمهور مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

غزة- الرأي

 ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، تطوير الخدمات المقدمة للجمهور مع وفداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، اضافة لبحث عدداً من المواضيع الفنية والإدارية الخاصة بعمل المديرية.

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد وأشاد بجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة عمل مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها وكافة المؤسسات التي تقدم الخدمة للجمهور، وقدم شرحاً عن انجازات المديرية والمشاريع والأنشطة التي تنفذها المديرية خلال الفترة الماضية.

وقدم موجزاً عن الخطط التطويرية والخطوات العملية التي تنفذها المديرية بكافة أقسامها المعنية لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، بالإضافة إلى خطة التعامل مع الجمهور وسرعة أداء المعاملات داخل المديرية ضمن خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية.

بدوره أكد مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي على الدور الذي تقوم به المديرية في متابعة الموظفين والعاملين في المديرية والمدارس وتحفيزهم على العمل والإبداع وتسهيل الطرق لتقديم أفضل خدمة للجمهور، شاكراً جهود أقسام المديرية المختلفة والمدارس على العطاء والتعاون والعمل بروح الفريق بما ينعكس بصورة ايجابية على أداء المديرية وما تقدمه من خدمات.

وشكر الوفد مديرية الوسطى على حسن الاستقبال، مشيداً بجهود المديرية لتطوير المسيرة التعليمية والخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور وتسهيل المعاملات وتقديم أفضل خدمة لهم، بالإضافة الى سرعة التواصل مع الجماهير عبر موقع المديرية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتقديم الخدمة والمساعدة من خلالهم.

وقام الوفد بجولة على عدد من أقسام ومرافق المديرية للاطلاع عن قرب على الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور.

5825825585 تربية الوسطى تناقش تطوير خدمة الجمهور مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟