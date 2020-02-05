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الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم دورة في الإعلام الرياضي

05 شباط / فبراير 2020 01:04

الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم دورة في الإعلام الرياضي
الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم دورة في الإعلام الرياضي

غزة- الرأي

أعلنت دائرة التأهيل والتدريب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة , عن تنظيم دورة في الإعلام الرياضي , تستهدف طلبة وخريجي الصحافة والإعلام من الجامعات المختلفة .
وتقام الدورة بتاريخ 9_2_2020 , بقاعة التدريب بملعب فلسطين بمدينة غزة , ويحاضر بها أ . غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة , والذي أكد بأن الدورة تهدف لتطوير المهارات الأساسية للمشاركين , والعمل على تطوير الكادر الإعلامي المهتم بالمجال الرياضي .
وأضاف محيسن بأن الدورة ستكون بداية لباكورة من الدورات المختصة , والتي تسعى الوزارة من خلالها لتطوير الكوادر الشبابية والرياضية في غزة .

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