" ثابت" : افتتاح 6 مدارس ويجري العمل على افتتاح 38 مدرسة أخرى

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الدكتور زياد ثابت، إن وزارته افتتحت 6 مدارس جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك عمل من حيث التنفيذ والتصميم والتحضير لبناء 38 مدرسة أخرى، 8 مدارس منها ستفتتح مع بداية الفصل الدراسي المقبل.

وأوضح خلال لقاء" تحت المجهر " نشرته صحيفة "الرسالة"، أن الوزارة اهتمت بالمسابقات والمبادرات التي تُجوّد العملية التعليمية فقد تم اطلاق 6 مسابقات وهي: مبادرتي 2020 ، و بنك الأفكار، والتعلم الممتع ، والواجب نحو الله والوطن والذات والآخرين ، و الاعتماد المدرسي، والشراكة مع المجتمع المحلي مشيراً إلى أن الميدان التعليمي يشهد التفاعل الكبير مع هذه التوجهات والرؤية التطويرية الجديدة التي تستهدف تجويد العملية التعليمية من جميع جوانبها كما أن صفحات المدارس تزخر بآلاف الأنشطة النوعية.

ولفت إلى أن الوزارة حافظت على الوحدة التعليمية بين شقي الوطن في المناهج و الامتحانات وعمل اللجان الموحدة، والمحافظة على العلاقات الوثيقة مع المؤسسات الدولية المانحة لإنجاح المشاريع التعليمية، موضحاً أن الوزارة تحقق النجاحات بالرغم من الظروف الصعبة بسبب الاحتلال والحصار.

ونوه إلى أن الوزارة جهزت العشرات من مختبرات العلوم والحاسوب كما انتجت ما يقارب من 2000 درس تعليمي مصور لطلبة الثانوية العامة والعديد من الفيديوهات للمراجعة، وإعداد مواد اثرائية مساندة لمنهاج الثانوية العامة وتعميمها على الطلبة في جميع المباحث العلمية من خلال موقع روافد التعليمي، و بث برنامج مراجعة مباشرة خلال امتحانات الثانوية العامة ، وإنتاج الآلاف من الحقائب التعليمية والوسائل والأدلة التعليمية بشكل ذاتي.

كما تم قطع شوط كبير بمنظومة الحوسبة والخدمات الالكترونية للتعليم والجمهور الفلسطيني، و موقع روافد التعليمي التابع للوزارة فاز ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً عبر العالم في مسابقة التعليم الالكتروني العالمية بلندن.

وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال رعاية الطلبة المبدعين والمتفوقين ونفذت العديد من المشاريع الخاصة بهم كما اهتمت بالطلبة ضعاف التحصيل ونفذت برامج المعالجة لهم، و اهتمت بالطلبة ذوي الاعاقة ودمجت قرابة 5 آلاف منهم في المدارس، و ويجري تقديم خدمات رعاية نوعية ل11 طالب/ة من الطلبة الذين يعانون من متلازمة داون والمدموجين في المدارس، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوفير معلم ظل لهم(معلم لكل طالب) يتابعهم ويرعاهم في كافة شؤون تعليمهم وهي تجربة فريدة تنفذها الوزارة في هذا المضمار.

وفيما يخص المناهج أشار ثابت إلى أن الوزارة تعمل على تطويرها بشكل مستمر فنحن نحافظ عليها موحدة بين الضفة وغزة لكن خلال الفترة الأخيرة قمنا بتشكيل لجنة لعمل أدلة لتسهيل التدريس ومحاولة التخفيف من المنهاج والتركيز على مهارات التفكير .

كما جرى تطوير التعليم المهني ونفذت الوزارة خطوة جديدة ناجحة ورائدة على مستوى العالم وهي افتتاح وحدات تعليم مهني داخل مدارس عادية وذلك وفق نظام متكامل ومناهج راقية تؤهل الخريج لسوق العمل.

وحول واقع مؤسسات التعليم، كشف الدكتور ثابت عن جهود الوزارة في تطوير برامجها بما يراعي سوق العمل، مشيراً إلى أن الوزارة أغلقت بعض المؤسسات كما أغلقت بعض التخصصات، وتواصل العمل مع مؤسسات التعليم العالي للمزيد من التجويد التعليمي.

وحول الرسوم الجامعية ومنع بعض الجامعات الطلبة من الاختبارات لعدم تسديدها، أوضح أن الوزارة تتواصل مع بعض الجامعات لتقسيط الرسوم، وهي تملك 3 مؤسسات حكومية للتعليم العالي تحصل على نصف الرسوم مقارنة برسوم الجامعات.

وفيما يتعلق بتهديدات إغلاق مدارس الأونروا في ضوء الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الرامية لوقف عملها، أوضح أن الوزارة تعول على المجتمع الدولي الذي صوت في سبتمبر الماضي لصالح تمديد عمل الوكالة لثلاث سنوات إضافية في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة، مشيراً إلى وجود مضايقات تفرضها حكومة الاحتلال على عمل الوكالة والتعليم الحكومي في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وأكدّ ثابت على ضرورة ممارسة أكبر قدر من الضغط للحفاظ على وجود الأونروا وعملها.

وخلال اللقاء جرى نقاش معمق وحوار من الصحفيين مع الدكتور زياد ثابت حول العديد من القضايا التعليمية.