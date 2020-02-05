تعليم خان يونس يفتتح دبلومة الإعلام لمشرفي الكشافة

خان يونس- الرأي

افتتح عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، في مركز التدريب التربوي، دبلومة الإعلام لمشرفي الكشافة في المحافظات الجنوبية الثلاث خان يونس وشرق خان يونس ورفح.

جاء ذلك بحضورسمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، و محمد المزين مدير الدائرة الكشفية بالوزارة، و إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية بخان يونس، و. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة الطلابية بشرق خان يونس، والمدربة أ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بخان يونس.

وفي كلمته رحب مدير التربية والتعليم بالحضور، وتحدث عن أهمية هذه الدبلومة في تدريب المشرفين والقادة والقائدات الكشفيين على التمكن من الفنون الإعلامية لخوض المجال الإعلامي، ويتمكنوا من توثيق أخبارهم وإعلام الآخرين بالفعاليات والأنشطة التي يقوم بها القادة في الميدان.

من ناحيته أوضح المزين أن الميدان التربوي زاخر بالأعمال والأنشطة الكشفية التي تحتاج إلى توثيق وتسليط الضوء عليها لنقلها للمجتمع المحلي والدولي، ونوه أ. المزين إلى أن هذه الدبلومة تعتبر الأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة، مؤكداً أن الوزارة تولى العمل الكشفي الاهتمام الكبير وذلك لدوره الفاعل في صناعة القادة من الطلبة.

وتناولت أ. الطبش خلال اللقاء العديد من الموضوعات منها: تاريخ الصحافة والفنون الصحفية وتم التركيز على الخبر وصياغته وتنوع اللقاء ما بين الجانب النظري والعملي.

وضم اللقاء 26 متدرباً، وتستغرق الدبلومة 15 ساعة تدريبية متخصصة.