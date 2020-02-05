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القسام: عدد من أسرى العدو أصيب خلال قصف للاحتلال عام 2019

05 شباط / فبراير 2020 01:42

غزة – الرأي:

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن إصابة عدد من أسرى العدو المعتقلين لديها خلال قصف الاحتلال للأبنية المدنية والأمنية خلال العام الماضي.

وقالت الناطق باسم الكتائب في تغريدة له اليوم الأربعاء، "إننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو ٢٠١٩ على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى".

وذكر أن "عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكلٍ مباشرٍ، ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة" واعداً الأسرى الأبطال بعمل كل ما بوسع الكتائب من أجل تحريرهم بكل السبل.

وقال إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مارس خديعة كبرى على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على "قضية مخدرات"، "في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام ٢٠١٤ غير آبه بمصيرهم المجهول".

ونشرت كتائب القسام مؤخراً صورة تجمع أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، وهم: الضابط "هدار غولدين" والرقيب أول "أورون شاؤول" والأثيوبي "أبرها منغستو" و"هاشم السيد".

 

 

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