مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تكرم طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

تقديراً لاجتهادهُن، وتعزيزاً للروح المعنوية لديهُن، وابتغاءً لتأسي زميلاتهُن بهُن، كرمت مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات في محافظة شمال غزة، طالباتها المتفوقات في الفصل الدراسي الأول، باحتفالية بعنوان "فوج طلائع المستقبل".

وبحضور مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، وثلة من رؤساء الأقسام والعاملين بالمديرية، ومديرة المدرسة كريمة المقيد، وممثلة الكتلة الإسلامية أ. سعاد أبو صبحة، وشخصيات من المجتمع المحلي، ومعلمات المدرسة وطالباتها.

ورحبت أ. المقيد بالحضور جميعاً، مهنئةً الطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي حققنه رغم كل الصعوبات والتحديات التي يمر بها الوطن والمواطن، حيث أكدن على العزيمة القوية، والهمة العالية، التي يتميز بها الفلسطيني على مر التاريخ.

وفي كلمته أشاد أ. شهاب بالطالبات المتفوقات، داعياً إياهن لمراكمة هذا التفوق في الفصل الدراسي الثاني وتحصيل أعلى الدرجات، وتوجه بالتحية لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية، مؤكداً أن تفوق الطلاب هو انعكاس لإخلاص ونجاح معلميهم.

وفي كلمة الكتلة الإسلامية بعد أن هنأت المتفوقات، أكدت أ. أبو صبحة على الدور الأساسي للعلم والتعليم في معركة التحرير والعودة، ودعت الطالبات للتحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة، و التأسي بالصالحات من الرعيل الأول من الصحابيات والصالحات.

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية الشيقة التي قدمتها الطالبات، وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين، مع أطيب تمنيات الجميع بدوام التوفيق والتفوق.