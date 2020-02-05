"التعليم": معلمة تصدر كتاباً متخصصا بعنوان" تكامل الفنون في تدريس العلوم"

غزة- الرأي- سامي جاد الله

أصدرت المعلمة ايمان اسماعيل من مدرسة الشجاعية الثانوية" أ" للبنات، كتاباً علمياً بعنوان " تكامل الفنون في تدريس العلوم".

ويضم الكتاب معلومات ومعارف تعليمية تطبيقية في فنون التدريس تقوم على دمج الرسم والدراما والمسرح والغناء والفن في العملية التعليمية وتقريب المعلومات للطالب، كما يضم كماً وافراً من الألعاب التربوية واستراتيجيات التعلم النشط والتعلم الجماعي والتعاوني.

ولفتت المعلمة الى أن الكتاب جاء عقب تنفيذها لمبادرة تكامل الفنون في مدرسة الشجاعية بتحفيز ودعم من مديرة المدرسة أ.أمل البطنيجي ومدير تعليم شرق غزة أ.أشرف حرز الله .

وتم طباعة 100 نسخة من الكتاب حيث سيتم توزيعها على المدارس، كما جرى تنفيذ حفل لتوقيع الكتاب في المدرسة بحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية، ومن شأن الكتاب أن يقدم الخدمة الجليلة للطواقم التعليمية في مختلف المراحل.

ويعكس هذا الكتاب مجهودات المعلمين والمعلمات في قطاع غزة ومبادراتهم النوعية وأنشطة المدارس الهادفة لتطوير العملية التعليمية بالرغم من الحصار والظروف الصعبة.

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، الشكر للمعلمة، موضحاً أن الكتاب جهد كبير وابداع تعليمي وانتماء حقيقي لمهنة التعليم وحرص على استثمار كل ما هو ممكن لتقديم التدريس بطريقة ممتعة وجاذبة للطلبة وفي نفس الوقت تحقيق أهداف الحصة الصفية في جو من النشاط العلمي والمتعة العلمية والتعاون البناء مما يحقق الأهداف المعرفية والمهارية وكذلك الأهداف الوجدانية .

يشار إلى أن المعلمة ايمان تحمل درجة الماجستير في الكيمياء وتدرس الصفين التاسع والثاني عشر في العلوم والثقافة العلمية.

يذكر أن مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات تميزت بالعديد من المعلمات المبادرات منها المعلمة حنان مصطفى صاحبة مبادرة تجسيم في العلوم والحوار حياة والفائزة بلقب سفيرة التسامح والسلام الدولية ، والمرشدة هنادي أبو رمضان الفائزة بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية.