"الزراعة": جولة إرشادية على مزارعي الخيار والبطيخ في منطقة وادى السلقا

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية زراعة الوسطى، جولة إرشادية لمزارعي الخيار والبطيخ في منطقة "وادي السلقا شرقي المحافظة الوسطى، وذلك لتقديم الخدمات والارشادات اللازمه في فصل الشتاء.

وكثفت المديرية من الزيارات الارشادية لمزارعي الخضار خلال الأيام الماضية "، مبينة أن مهندسو الخضار قدموا مجموعة من الارشادات الهامة لمكافحة الامراض والآفات التي تصيب محاصيل المزارعين.

وأشارت إلى أنه ومن ضمن الارشادات تم التركيز على طرق مواجهة موجات الصقيع وانخفاض درجات الحرارة والحد منها قدر الإمكان،حيث تم تقديم الإرشادات والنصائح حول طرق المتابعة الصحيحة في تربية الاشتال،وطرق الوقاية من الآفات الحشرية والفطرية.