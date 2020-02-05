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بالشراكة مع مؤسسة "اسماعيل"

بلدية غزة توقع اتفاقية تعاون لتفعيل الخدمات الرياضية شرق المدينة

05 شباط / فبراير 2020 01:59

بلدية غزة توقع اتفاقية تعاون لتفعيل الخدمات الرياضية شرق المدينة
بلدية غزة توقع اتفاقية تعاون لتفعيل الخدمات الرياضية شرق المدينة

غزة- الرأي

وقعت بلدية غزة، اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة "إسماعيل"، لتفعيل الصالة الرياضية في مركز هولست الثقافي التابع للبلدية، وتقديم خدمات رياضية لسكان منطقتي التفاح والدرج شرق المدينة، ضمن سياسة المجلس البلدي في تفعيل وتنشيط المراكز الثقافية.

واتفق الجانبان على تنفيذ أنشطة وفعاليات رياضية متنوعة لاستقطاب سكان منطقتي التفاح والدرج، وتوفير حاضنة لاتحادات الرياضات الفردية في المركز تتكون من: التايكوندوا، كونغ فو، كاراتيه، مسرح، جمباز وسيرك، شطرنج، تنس طاولة، قتال خليط، سكيت، إضافة إلى رياضات كمال أجسام وكونغ فو وكاراتيه للسيدات والفتيات.

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