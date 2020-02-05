"الشباب والرياضة" تعلن عن فتح باب الترشح لدعم المبادرات الشبابية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب الترشح للحصول على دعم المبادرات الشبابية تحت شعار "البركة في الشباب"، من خلال توفير الفرص التدريبية القيادية للشباب في الاتحادات والمراكز الشبابية والأندية الرياضية والتجمعات الشبابية في الجامعات والكليات والمجالس الشبابية في البلديات والمحليات.



وأوضح جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة، أن هدف مشروع دعم المبادرات هو تعزيز مشاركة الشباب في الأعمال المجتمعية التطوعية وتقديم الدعم لتنفيذ مشاريع ومبادرات يقودها الشباب في مجتمعاتهم، ودعا العقيلي الشباب في (المراكز الشبابية والأندية الرياضية والجامعات والكليات) للتقدم بطلبات الحصول على دعم من المشروع المبادرات الشبابية وإبراز الأفكار الرائدة في خدمة المجتمع.

وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز برامج الشباب من خلال إطلاق العديد من البرامج من ضمنها المبادرات، والمخيمات الصيفية، والمشاريع الصغيرة ومسابقة أفضل مركز شبابي، ووعد أن تواصل الوزارة إطلاق برامج متنوعة لدعم الشباب والمساهمة في بناء قاعدة مناسبة لتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل واكتساب المهارة والاعتماد على الذات.

من جانبه أوضح بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمؤسسات الشبابية بالوزارة أن مجالات المبادرات تشمل المجالات التالية:

- تشجيع العمل التطوعي

- القضايا الوطنية

- نقل المعرفة والتعليم

- الصحة والرياضة

- المشاركة وصنع القرار

- معالجة سلوكيات

- الاصحاح البيئي

وأضاف السر أن قيمة الدعم المالي سيشمل (60) مبادرة شبابية تتراوح قيمة كل مبادرة من 200-400 دولار ، بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع على حدة، وأشار إلى أن التسجيل سيتم عبر تعبئة الطلب المخصص للترشح عبر روابط موقع وزارة الشباب والرياضة الإلكتروني، ومواقع ومجموعات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم تسليم الطلب ورقياً في مقر الوزارة بملعب فلسطين – دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية، والمديريات التابعة للوزارة.

يذكر أن باب التسجيل لطلبات دعم المبادرات سيفتتح اعتباراً من اليوم الأربعاء 5/2/2020، وحتى يوم الاثنين 17/2/2020.

رابط طلب الترشح للمبادرات الشبابية: