فدائي السلة يواصل تحضيراته لمباراتي كازاخستان وسريلانكا بقيادة فنية أميركية

يستعد فدائي السلة لاستحقاق آسيا السلوي 2021 من خلال مجموعته التي تضم منتخبات: كازاخستان، سريلانكا، الاردن وفلسطين، وتنطلق مباريات المجموعة يوم 21 من الشهر الجاري بلقاء فلسطين مع منتخب كازاخستان في العاصمة الكازاخية، قبل أن يلعب الفدائي مباراته الثانية على صالة الجامعة العربية الأميركية في جنين أمام سريلانكا في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وقام الاتحاد الفلسطيني باستقدام المدرب الأميركي "كافتر" من أجل الإشراف على المنتخب في هذه التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا 2021، وأقام تجمعات تدريبية للمنتخب في مختلف المناطق من أجل حسن اختيار لاعبي المنتخب.

ويحاول اتحاد كرة السلة المزج بين اللاعبين المحليين والمحترفين من أجل الخروج بتوليفة تحقق أفضل النتائج.

وقال رئيس الاتحاد إبراهيم حبش: نحاول الوصول بالمنتخب لأفضل صورة من خلال دمج لاعبنا المحلي مع المحترفين، وسنحاول الاعتماد على لاعبنا المحلي، وهو قادر على تحقيق الهدف من هذه المشاركة إلى جانب من يستطيع الحضور من المحترفين.

ويضيف حبش: نثق بالمدرب "كافتر" وبفكره السلوي لرفع مستوى اللاعبين، ونثق باختياره للاعبي الفدائي.

وتابع حبش: نتمنى من الله التوفيق في هذه المشاركة الاسيوية المهمة بهمة الجميع والجهاز الفني والاداري الاتحاد والجمهور، ولا ننسى اللجنة الاولمبية التي عملت ما في استطاعتها كي تخدم الفدائي.

وقدم حبش بالغ شكره للواء الرجوب الداعم الاول للفدائي السلة ولمشاركته الاسيوية.

وعن لقاء الافتتاح قال حبش: سيخوض الفدائي معسكراً تدريبياً في اسطنبول، والمعسكر يمتد من العاشر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وكان منتخب فلسطين السلوي قد شارك في النسخة الثامنة والعشرين من بطولة امم اسيا والتي جرت في الصين 2015 والتي فجر فيها الفدائي مفاجآت غير مسبوقة من خلال تصدره مجموعته والفوز على وصيف بطل نسخة البطولة السابقة منتخب الفلبين بنتيجة 75 نقطة مقابل 73، علما أن الفلبين حصلت على وصافة البطولة أيضا في النهاية.