(5) أندية بالدرجة الثانية تصارع شبح الهبوط !

احتدم صراع الهبوط في دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال بشكل كبير جداً قبل جولتين على نهاية الدوري، حيث يتصارع (5) أندية على الهروب من شبح البطاقة الوحيدة للهبوط.

ويحتاج الرضوان وفلسطين وخدمات جباليا أصحاب المراكز الثالث الرابع والخامس إلى فوز واحد لتأمين بقائهما رسمياً دون النظر لنتائج الآخرين، مع الإشارة إلى أن خدمات جباليا تبقى له مباراة واحدة فقط.

وسيكون الصراع الأقوى بين السلام الذي يحتل المركز السادس برصيد (11) نقطة، والوفاق الذي يحتل المركز السابع برصيد (10) نقاط، إذ بات الفريقان بحاجة لتحقيق فوزين في المباراتين القادمتين وانتظار نتائج الآخرين.