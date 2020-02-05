وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية (5) أندية بالدرجة الثانية تصارع شبح الهبوط ! وكالة الرأي الفلسطينية فدائي السلة يواصل تحضيراته لمباراتي كازاخستان وسريلانكا بقيادة فنية أميركية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتتح مشروع إنشاء حوض تجميع مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن فتح باب الترشح لدعم المبادرات الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة توقع اتفاقية تعاون لتفعيل الخدمات الرياضية شرق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة": جولة إرشادية على مزارعي الخيار والبطيخ في منطقة وادى السلقا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": معلمة تصدر كتاباً متخصصا بعنوان" تكامل الفنون في تدريس العلوم" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات تكرم طالباتها المتفوقات وكالة الرأي الفلسطينية القسام: عدد من أسرى العدو أصيب خلال قصف للاحتلال عام 2019
أخبار » الرياضة و الملاعب

(5) أندية بالدرجة الثانية تصارع شبح الهبوط !

05 شباط / فبراير 2020 02:39

(5) أندية بالدرجة الثانية تصارع شبح الهبوط !
(5) أندية بالدرجة الثانية تصارع شبح الهبوط !

احتدم صراع الهبوط في دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال بشكل كبير جداً قبل جولتين على نهاية الدوري، حيث يتصارع (5) أندية على الهروب من شبح البطاقة الوحيدة للهبوط.

ويحتاج الرضوان وفلسطين وخدمات جباليا أصحاب المراكز الثالث الرابع والخامس إلى فوز واحد لتأمين بقائهما رسمياً دون النظر لنتائج الآخرين، مع الإشارة إلى أن خدمات جباليا تبقى له مباراة واحدة فقط.

وسيكون الصراع الأقوى بين السلام الذي يحتل المركز السادس برصيد (11) نقطة، والوفاق الذي يحتل المركز السابع برصيد (10) نقاط، إذ بات الفريقان بحاجة لتحقيق فوزين في المباراتين القادمتين وانتظار نتائج الآخرين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟