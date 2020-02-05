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كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

05 شباط / فبراير 2020 03:40

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس سيكون للحافلة الثالثة عشر من كشف 2020/3، إضافة للحافلة الأولى "جوزات مصرية والثانية والثالثة حتى رقم 51 من الكشف الجديد 2020/4 المرفق أناه.

ودعت الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، المسافرين إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق

الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل في غزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مؤكدة أهمية التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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