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الاحتلال يُحدد قبور 123 شهيداً محتجزاً بـ"مدافن الأرقام"

05 شباط / فبراير 2020 04:09

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فلسطين المحتلة - الرأي

كشف الاحتلال ولأول مرة عن قائمة بأسماء وأماكن 123 شهيداً من المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام، مشمولين بعدة التماسات لأخذ عينات من عائلاتهم كجزء من مطلب الحملة الوطنية لاستردادهم.

وذكر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تلقى رداً من نيابة الاحتلال على الالتماس المقرر النظر فيه في العاشر من شباط الجاري.

وأشار إلى أنه كان يطالب باستمرار بتسليم الجثامين، كون احتجازها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاج محكمة الاحتلال مبدأ الاحتجاز كأوراق لمساومات سياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول.

وقال ممثل عائلات الشهداء في الالتماسات المذكورة المحامي سليمان شاهين، إن ما جرى يعتبر اختراقا مهما، بعد أن كانت نيابة الاحتلال قد أبلغت المحكمة في بداية الإجراءات عام 2016، انها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين، نظرا لعدم التوثيق، ودفنهم أحيانا بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، ما عدا جثماني الشهيد أنور أبو السكر والشهيدة هنادي جرادات، اللذين جرى التعرف على مكان دفنهما، ولكنها رفضت تسليمهما".

وأكد المركز، أن نيابة الاحتلال قد قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة الاثنين المقبل، للمطالبة بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي "DNA"، وأخذ عينات من أسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم.

ويحتجز الاحتلال منذ فترات متفاوتة 253 شهيداً في عُرف بـ"مقابر الأرقام"، إضافة إلى 55 شهيداً محتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.

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