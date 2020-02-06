الطقس: أجواء صافية اليوم ومنخفض جوي غدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نهارا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وأوضحت أن البلاد تتأثر يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط امطار متفرقة بمشيئة الله على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي يتعمق يوم السبت، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

أما الاحد، فتتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات خلال ساعات الصباح وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.