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استعان بعنكبوت للتخلص من إزعاج حماته

06 شباط / فبراير 2020 08:58

استعان بعنكبوت للتخلص من إزعاج حماته
استعان بعنكبوت للتخلص من إزعاج حماته

قرر أحد الأشخاص أن يلجأ الى حيلة غريبة لكي يتخلص من إزعاج حماته له، وابعادها عن المنزل، فعمد الى الاستعانة بعنكبوت كبير وتربيته في منزله.

وأوضح أشيلي يونغ من الصين أنه ليس من محبي العناكب ولم يفكر يومًا أن يربيها في المنزل، مشيرًا إلى أنه قرر فعل ذلك بعدما رأى أن حماته المزعجة تخاف بشدة من العناكب.

وأضاف الرجل أن حماته تزعجه بشكل كبير وتثير غضبه بزياراتها الكثيرة وغير المعلنة، موضحًا أن تلك الزيارات تنتهك خصوصيته، وفقًا لصحيفة “أوديتي سنترال”.

وتابع يقول: "رغم الشكوى لزوجتي مرات عديدة من هذا الأمر، لكنها لم تفعل شيئا لإيقافها، وهو ما جعلني أفكر في تلك الحيلة".

وفي إحدى زيارات حماته لهما لاحظ الزوج ردة فعلها غير الطبيعي تجاه عنكبوت شاهدته في المنزل، وهو ما جعله يلاحظ أنها تعاني من الرهاب تجاه العناكب فقرر الاستعانة بعنكبوت مماثل لإبعادها.

وبعدما حصل الزوج على موافقة زوجته لتربية العنكبوت دون أن يخبرها السبب، وضعه في صندوق كبير بغرفة المعيشة ونجحت تلك الفكرة في إبعاد حماته عن المنزل.

استعان بعنكبوت للتخلص من إزعاج حماته 5288291-304860379
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