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رونالدو يتحول إلى بطل خارق في إسبانيا

06 شباط / فبراير 2020 09:04

رونالدو يتحول إلى بطل خارق في إسبانيا
رونالدو يتحول إلى بطل خارق في إسبانيا

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي للتحول إلى بطل خارق في إسبانيا.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية ،أول من أمس، فإن رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال ظهر كبطل خارق في سلسلة قصص مصورة "كوميكس" صدرت،الثلاثاء ، في إسبانيا.
وأصبح رونالدو بطلا لسلسلة "سترايكر فورس 7" التي تنشرها دار "ديستينو" الإسبانية.
وبحسب "ماركا" من المقرر أن تتحول هذه القصص المصورة أيضا إلى سلسلة رسوم متحركة.
ووفقا لدار "ديستينو"، فإن رونالدو سيستخدم صورته بهذه الطريقة بهدف الترويج للقراءة بين الأطفال الصغار استغلالًا لتأثيره على ملايين المتابعين.

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