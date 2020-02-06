المصدر يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على أهلي البريج

تأهل نادي المصدر إلى مصاف الدرجة الثانية رغم تعادله مع أهلي البريج بنتيجة 1-1، على ملعب الشهيد محمد، في ختام الجولة السابعة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثالثة في فرع الوسطى والجنوب. كان المشتل سبقه إلى الدرجة الثانية ممثلاُ عن فرع غزة والشمال.

تقدم أهلي البريج عبر حسين المزروع في الدقيقة 61، وتعادل للمصدر أحمد كلوب في الدقيقة 73. ليرفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة، ووصل رصيد البريج إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

حكم اللقاء: محمود جرغون للساحة، وساعده نادر أبو هجرس، ومحمد النجار، ومحمد النبريص رابعاً.

وفي اللقاء الثاني، فاز الترابط على شباب معن بنتيجة 5-2 على ملعب النصيرات البلدي، سجلها معتز أبو بكرة-ثنائية في الدقيقتين 29، و54، وجلال العطار-ثنائية في الدقيقتين 85، و91، وأمين خطاب في الدقيقة 40، أما هدفا معن فسجلهما أحمد سلامة في الدقيقة 17، وهيثم عمران في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع الترابط رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، أما معن فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس.

حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده أحمد شبير، وفادي السمهوري، وأدم حسان رابعاً.

يشار إلى أن الشافعي هبط إلى الدرجة الثالثة، وسيصعد مكانه شباب المغازي