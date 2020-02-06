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المشتل يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على المغراقة

06 شباط / فبراير 2020 09:10

المشتل يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على المغراقة
المشتل يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على المغراقة

تأهل نادي المشتل إلى مصاف الدرجة الثانية بفوزه على منافسه نادي المغراقة بنتيجة 3-1، على ملعب بيت حانون البلدي، في الجولة السابعة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثالثة في فرع غزة والشمال، سجلها جهاد الحديدي في الدقيقة 14، وحسن طومان في الدقيقة 24، وتامر أبو فارس في الدقيقة 51، وللمغراقة مبروك مبروك في الدقيقة 21. وشهد اللقاء إبعاد الحكم حارس مرمى المشتل بكر الخالدي في الدقيقة 89.

ورفع المتأهل رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام اليرموك، وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام الجزيرة، وحطين.

حكم اللقاء: عمر الكيلاني للساحة، وساعده محمد درابية، وفايز أبو عشيبة، وهلال شبات رابعاً.

وفي اللقاء الثاني، فاز اليرموك على منافسه اتحاد جباليا بنتيجة 2-1، على ملعب نماء- محمد أبو تريكة ورفع اليرموك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وبقي جباليا عند 6 نقاط في المركز السادس- قبل الأخير.

حكم اللقاء: عبد الله أبو عشيبة للساحة، وساعده أحمد زملط، وإبراهيم الشيخ خليل، ورمضان صبرة رابعاً.

وفي ذات الفرع، تعادل حطين والشمس بنتيجة 1-1 على ملعب بيت لاهيا. وشهد اللقاء إبعاد الحكم 4 لاعبين، اثنان من حطين، هما: محمود مقداد، والحارس عبد الرحمن عودة، واثنان من الشمس، هما محمد الغزاوي، والحارس رمزي الصفدي بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وبذلك، ارتفع رصيد حطين إلى 7 نقاط في المركز الخامس، ووصل رصيد الشمس إلى 4 نقاط في المركز السابع الأخير، ليتم تجميده الموسم المقبل حسب قانون اتحاد الكرة لهذه الدرجة السفلى.

حكم اللقاء: حسن صلاح للساحة، وساعده مرسيل أبو شدق، ومحمد محيسن، وهيثم لقان رابعاً.

وفي افتتاح دوري الدرجة الثالثة في فرع الوسطى والجنوب، حقق الرباط فوزاً هاماً على نظيره العودة بنتيجة 2-صفر على ملعب الشهيد محمد، وارتفع رصيد الرباط إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع شباب معن. حكم اللقاء: بدر العطار للساحة، وساعده محمد خطاب، وأمجد العطار، وعبد السلام أبو سليسل رابعاً.

الدرجة الثانية

وفي دري الدرجة الثانية، في فرع غزة والشمال، في ختام الأسبوع الـ12، فاز بيت لاهيا على نظيره فلسطين بنتيجة 2-1، حكم اللقاء: أمين عويص للساحة، وساعده محمد أبو شعبان، ومحمود عياد، وإبراهيم الدعالسة رابعاً.

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