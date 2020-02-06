النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2406) الخميس 6/2/ 2020

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دعم أوروبي بستة ملايين يورو يتحدى «إسرائيل» في الضفة

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مشروع فلسطيني في مجلس الأمن لإسقاط «صفقة القرن »

شهيد بالخليل وغارات على غزة واعتداء على طلبة في بيت لحم

« الجامعة» تبحث ترتيبات القمة العربية مع الجزائر

دعم أوروبي بستة ملايين يورو يتحدى «إسرائيل» في الضفة

الاحتلال يُحدد أماكن وأسماء 123 شهيداً محتجزة جثامينهم

مخطط «إسرائيلي» من ثلاثة مسارات لخنق الأقصى

فلسطين لمجلس الأمن: خطة ترامب تنتهك القانون الدولي

« إسرائيل» تقصف غزة بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 14 شخصا إثر عملية دهس في محطة الحافلات بمدينة القدس



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المقاومة تحرّك ملف الأسرى: مواجهة قريبة في غزة؟

« منتدى مشترك» إسرائيلي - إماراتي لمواجهة إيران

لا اتفاق فصائلياً على آليات «مواجهة صفقة القرن »

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

حوار هنية: خطة ترمب عدوان أمريكي وغطرسة صهيونية

إعلامي إسرائيلي: عباس يخشى على سلطته من حماس

القدس المحلية

الاحتلال يقتحم بيت جالا ويستولي على كاميرات مراقبة

إشتباكات مسلحة ... هدم منزل الاسير القنبع للمرة الثانية في جنين



"يديعوت" تكشف تزييف تاريخ ادوية السرطان في مستشفى رامبام

قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

القسام يفجر مفاجأة.. رسائل كبيرة حملها تصريح أبو عبيدة

فجراً : غارات "اسرائيلية" تستهدف مناطق جنوب القطاع وغرب غزة

الاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ.."15"إصابة في صفوف جنود الاحتلال بينهم خطيرة خلال عملية دهس في القدس

استشهاد شاب برصاص الاحتلال وهدم منزل أسير في جنين

القسام يفجر مفاجأة.. رسائل كبيرة حملها تصريح أبو عبيدة

فجراً : غارات "اسرائيلية" تستهدف مناطق جنوب القطاع وغرب غزة

الاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ "15"إصابة في صفوف جنود الاحتلال بينهم خطيرة خلال عملية دهس في القدس

عرب 48

وكالة وفا

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