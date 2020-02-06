النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2406) الخميس 6/2/2020
أخبار فلسطينية
- هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل- (فيديو)
- «إسرائيل» تقصف غزة بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة
- الاحتلال يُحدد أماكن وأسماء 123 شهيداً محتجزة جثامينهم
- الأوقاف الفلسطينية: تسجيل 26 تدنيساً للمسجد الأقصى من قبل الاحتلال
- عباس إلى نيويورك الإثنين لعرض مشروع قرار ضد خطة ترامب
- حماس تعقّب على استقالة مسؤول سوداني احتجاجًا على لقاء البرهان بنتنياهو
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أخبار إسرائيلية
- فشل إسرائيلي في إقناع البنتاغون بضم المستوطنات قبل الانتخابات
- إسرائيل تنشر منظومة ليزر للتصدي لبالونات غزة المتفجرة
- المرصد السوري: إسرائيل استهدفت مواقع للجيش السوري وميليشيات إيرانية في غرب دمشق
- نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" قبل الانتخابات على غزة
- مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب
- مخطط «إسرائيلي» من ثلاثة مسارات لخنق الأقصى
الاخبار الدولية
- دعم أوروبي بستة ملايين يورو يتحدى «إسرائيل» في الضفة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا فلسطينية بقطاع غزة
- إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية
- «القسام» تكشف عن إصابة أسرى إسرائيليين في قصف للاحتلال خلال أيار الماضي
- إسرائيل تنشر منظومة ليزر للتصدي لبالونات غزة المتفجرة
- عباس إلى نيويورك الإثنين لعرض مشروع قرار ضد خطة ترامب
- هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل- (فيديو)
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الشرق الأوسط
- المشتل يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على المغراقة
- فشل إسرائيلي في إقناع البنتاغون بضم المستوطنات قبل الانتخابات
- قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للنظام والقوات الإيرانية في محيط دمشق
- إسرائيل تقصف غزة وتقلص مساحة الصيد البحري
الخليج الإماراتية
- مشروع فلسطيني في مجلس الأمن لإسقاط «صفقة القرن»
- شهيد بالخليل وغارات على غزة واعتداء على طلبة في بيت لحم
- «الجامعة» تبحث ترتيبات القمة العربية مع الجزائر
- دعم أوروبي بستة ملايين يورو يتحدى «إسرائيل» في الضفة
- الاحتلال يُحدد أماكن وأسماء 123 شهيداً محتجزة جثامينهم
- مخطط «إسرائيلي» من ثلاثة مسارات لخنق الأقصى
- فلسطين لمجلس الأمن: خطة ترامب تنتهك القانون الدولي
- «إسرائيل» تقصف غزة بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة
الغد الأردنية
- شهيد وإصابات خلال هدم الاحتلال منزل عائلة أسير في جنين
- إصابة 14 جنديا إسرائيليا بعملية دهس في القدس المحتلة
- طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في غزة ورفح
الاهرام المصرية
- وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 14 شخصا إثر عملية دهس في محطة الحافلات بمدينة القدس
الشروق المصرية
- استشهاد شاب وإصابة 7 آخرين في مدينة جنين بالضفة الغربية
- المرصد السوري: إسرائيل استهدفت مواقع للجيش السوري وميليشيات إيرانية في غرب دمشق
- مجلس الوزراء السوداني ينفي مجددا أي علم مسبق له بلقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا
- سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي
الشرق القطرية
- موقع موندويس الأمريكي: الفلسطينيون يرفضون التعامل مع احتيال القرن
- الأوقاف الفلسطينية: تسجيل 26 تدنيساً للمسجد الأقصى من قبل الاحتلال
- تظاهرة نسائية وسط مدينة غزة رفضاً لـ"صفقة القرن"
الاخبار اللبنانية
- المقاومة تحرّك ملف الأسرى: مواجهة قريبة في غزة؟
- «منتدى مشترك» إسرائيلي - إماراتي لمواجهة إيران
- لا اتفاق فصائلياً على آليات «مواجهة صفقة القرن»
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- 14 إصابة في صفوف جنود الاحتلال بعملية دهس بالقدس
- شهيد وإصابات خلال هدم الاحتلال منزل عائلة أسير في جنين
-
حوار هنية: خطة ترمب عدوان أمريكي وغطرسة صهيونية
إعلامي إسرائيلي: عباس يخشى على سلطته من حماس
- حماس: الفعل المقاوم الممتد هو رد شعبنا على صفقة ترامب التصفوية
- الاحتلال يهدم منزل الأسير أحمد القمبع في جنين للمرة الثانية
- سلسلة غارات إسرائيلية شهدها قطاع غزة فجر اليوم
- الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي اسرائيلي في محيط دمشق
- كيف رد البيت الأبيض على تمزيق "بيلوسي" لخطاب ترامب؟
- حماس تعقّب على استقالة مسؤول سوداني احتجاجًا على لقاء البرهان بنتنياهو
القدس المحلية
- الاحتلال يقتحم بيت جالا ويستولي على كاميرات مراقبة
- إشتباكات مسلحة ... هدم منزل الاسير القنبع للمرة الثانية في جنين
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"يديعوت" تكشف تزييف تاريخ ادوية السرطان في مستشفى رامبام
قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ
جريدة الأيام
- سلطات الاحتلال تحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة
- »مجلس الشيوخ الأميركي يبرّئ ترامب ويسقط قضية عزله
- »إقامة علاقات مع السودان ستدفع بطرد طالبي اللجوء في إسرائيل
- »كشك متجول يحاول إنعاش الصحافة الورقية في إيطاليا
- »ندوة تضامنية مع الفنان محمد بكري عشية محاكمته مجدداً على فيلمه "جنين جنين"
- »استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل
- » اشتية : لن نقبل باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأميركية لعملية السلام
الحياة الجديدة
- مجلس الأمة الكويتي يرفض "صفقة القرن" ويندد بها
- الاحتلال يصدر أمرا بإخلاء عائلات شويكي وعودة من بيوتها في حي بطن الهوى بسلوان
- "الخارجية": الشهيد طعمة ضحية مباشرة لـ"صفقة القرن"
- حملة إبعادات جديدة عن المسجد الأقصى واعتقال مواطن من القدس
وكالة صفا
- المنتجات الزراعية بين السلطة والاحتلال.. إرباك أسواق وردات فعل
- الاحتلال يدعي إحباط عملية طعن في الخضيرة
- بالصور: شهيد وإصابات خلال هدم الاحتلال منزل عائلة أسير في جنين
- الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق
- إصابة 14 جندياً إسرائيلياً بعملية دهس في القدس المحتلة
- غارات إسرائيلية شرق رفح وغرب مدينة غزة
وكالة الراي الفلسطينية
- إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا بعملية دهس بالقدس
- شهيد و7 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
- صرف دفعة لموظفي غزة الأحد القادم
- حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
- غارات إسرائيلية على غزة دون إصابات
- الاحتلال يهدم منزل أسير من جنين للمرة الثانية
- الاحتلال يقتل فتى فلسطينياً بمنطقة باب الزاوية في الخليل
- عياش لـ"الرأي": الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
- تقرير أسعار الخضراوات مستقرة والفراولة رهن المنخفضات
سما نيوز
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- شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين
- إصابة 14 جنديا اسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة
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- محلل إسرائيلي: أبو مازن يخشى على سلطته من حماس.. واتخذ قرارا بعدم تسخين الشارع!
- نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة قبل الانتخابات
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فلسطين اليوم
القسام يفجر مفاجأة.. رسائل كبيرة حملها تصريح أبو عبيدة
فجراً : غارات "اسرائيلية" تستهدف مناطق جنوب القطاع وغرب غزة
الاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ.."15"إصابة في صفوف جنود الاحتلال بينهم خطيرة خلال عملية دهس في القدس
استشهاد شاب برصاص الاحتلال وهدم منزل أسير في جنين
القسام يفجر مفاجأة.. رسائل كبيرة حملها تصريح أبو عبيدة
فجراً : غارات "اسرائيلية" تستهدف مناطق جنوب القطاع وغرب غزة
الاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ "15"إصابة في صفوف جنود الاحتلال بينهم خطيرة خلال عملية دهس في القدس
عرب 48
- سلوان: القضاء الإسرائيلي يواصل تسريب العقارات لجمعية استيطانية
- الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في غزة
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وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
5 شباط (فبراير)
- 2004م عناصر من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائيّ تقتحم مقرّ الشرطة الفلسطينيّة وتشتبك معها وتعتدي على غازي الجبالي وتقتل شرطيّاً وتصيب 10 آخرين بجراح.
- 2003م وزير الداخليّة الإسرائيلي "لنداو" يجدّد إغلاق "بيت الشرق" التابع للسلطة الفلسطينيّة في القدس المحتلة، لمدّة 6 شهور أخرى.
- 1994م مصرع فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي.
- 1991م الطيران الإسرائيلي يشن غارات وحشية على جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى وسبعة وعشرين جريحا لبنانيا وفلسطينيا.
- 1983م انفجار سيارة ملغومة خارج بناية مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير في بيروت أسفر عن مقتل 20 وجرح 136 وتدمير مركز الأبحاث وحرق محتوياته بتخطيط من إسرائيل.
- 1980م مجلس الشعب (البرلمان) المصري ينهي المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بطلب من الرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
- 1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.
- 1915م مذكرة هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وتضمنت إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين.
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