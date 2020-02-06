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ضمن الشراكة المجتمعية

معلمة في مديرية تعليم الوسطى تنفذ ورشة عمل مع معلمات وكالة الغوث

06 شباط / فبراير 2020 09:54

معلمة في مديرية تعليم الوسطى تنفذ ورشة عمل مع معلمات وكالة الغوث
معلمة في مديرية تعليم الوسطى تنفذ ورشة عمل مع معلمات وكالة الغوث

غزة- الرأي

ضمن الشراكة المجتمعية التي تنظمها مدارس مديرية تعليم الوسطى، عقدت المعلمة أمل أبو زايد من مدرسة خولة بنت الأزور، ورشة عمل حول استخدام البدائل لتجارب الضوء وبيت الأشعة، وذلك مدرسة بنات النصيرات الإعدادية، بحضور مديرة المدرسة إيمان أبو حمد، وبمشاركة أكثر من 15 معلم و معلمة من مدارس وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين.

المعلمة أبو زايد و خلال ورشة العمل قامت بتنفيذ العديد من التجارب من خلال تطبيق عملي و يدوياً بالاستفادة من خامات البيئة المختلفة في تكوين و تجميع أجهزة غالية الثمن، موضحة بأن التجارب التي تم إعدادها و تجميعها لا تتعدى دولار واحد.

و بدأت تنفيذ الورشة من خلال تدريب نظري لتجارب الضوء وبيت الأشعة و من ثمَّ قام المعلمون و المعلمات بتطبيق عملي بأيدهم، و التي أضافت الأثر الكبير والدهشة و الانبهار بنجاح التجربة.

مديرة المدرسة إيمان أبو حمد شكرت المعلمة أمل أبو زايد على فرصة التعاون المثمر و الذي يؤثر بالإيجاب على المسيرة التعليمة في سبيل خدمة طلابنا و طالباتنا، معتبرة بأن هذه الشراكة الحقيقية بين مديرية تعليم الوسطى و وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين

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