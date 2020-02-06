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الإعدام والسجن 8 سنوات لمدانين بقتل مواطن بخان يونس

06 شباط / فبراير 2020 10:14

خان يونس - الرأي

أصدرت محكمة بداية خان يونس، أمس الأربعاء، حكماً بحق المدانين بقتل المجني عليه ياسر بدوي يقضي بالإعدام شنقاً بحق المتهم الأول (ا.ط) بعد إدانته بتهمة (القتل قصداً) والحكم بثمان سنوات مع النفاذ بحق المتهم الثاني (م.ط) بعد تعديل التهمة لتصبح (القتل عن غير قصد). 

يذكر أن الحكم جاء بعد عدة جلسات محاكمة مطولة تم خلالها سماع الشهود وبيّنات الإثبات والنفي من قبل النيابة العامة والمتهمين التي أدت إلى قناعة المحكمة بإدانة المتهم الأول وتعديل التهمة عن المتهم الثاني.

يشار إلى أن المتهمين المذكورين وكما ورد بلائحة الاتهام متهمان بقتل المجني عليه ياسر سهيل بدوي بأن بيتا النية على قتله وأعدا العدة لذلك بسلاح ناري من نوع “كلاشينكوف” كما هو مبين بالتقارير المرفقة، وحمل المتهمان السلاح خلافا للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .

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