وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أمير المنسي تُطبق عملياً درس في قريتنا عرس وكالة الرأي الفلسطينية معلمة في مديرية تعليم الوسطى تنفذ ورشة عمل مع معلمات وكالة الغوث وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2406) الخميس 6/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة لموظفي غزة الأحد القادم وكالة الرأي الفلسطينية المشتل يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على المغراقة وكالة الرأي الفلسطينية المصدر يتأهل للدرجة الثانية بفوزه على أهلي البريج وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يتحول إلى بطل خارق في إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية استعان بعنكبوت للتخلص من إزعاج حماته وكالة الرأي الفلسطينية ثعبان أسود يفسد يوما دراسيا بإحدى مدارس السعودية وكالة الرأي الفلسطينية عجل بقدم خامسة يثير دهشة واسعة
أخبار » الأخبار الحكومية

لرفع كفاءة وسرعة إنجاز قضايا المواطنين*

النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال

06 شباط / فبراير 2020 10:19

النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال
النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال

غزة- الرأي

أكد مدير نيابة جرائم الاموال المستشار مؤنس حمودة، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، خلال اجتماعهما بطاقم التحقيق والادارة في مكتب التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال، على تبني النيابة العامة للمعايير القانونية والمهنية في التحقيق وتعزيز قدرات طواقم التحقيق من خلال التدريب المستمر.

وعبرا عن ثقتهما بأداء طاقم مكتب التحقيق المركزي، واشادا بالخبرة والكفاءة التي انعكست بشكل إيجابي على سرعة إنجاز القضايا، وسلامة سير الدعوى الجزائية، وبناء ملف قوي يُرسّخ عدالة الإجراء، فضلاً عن تبنّي النيابة التحول الإلكتروني بتطبيق برنامج العدالة الجنائية في الأرشفة ومتابعة القضايا، وتوفير بيئة إلكترونية متكاملة.

وأكد المستشار  مؤنس حمودة، أن النيابة تَتّخذ خطوات إجرائية نوعية لمعالجة آثار جرائم الأموال، كالتحكيم، والحجز على الأموال والعقارات حال ثبوت الجريمة، والإشراف على المخالصات، وإرجاع الحقوق لأصحابها؛ لتعزيز الأمن، ونشر الطمأنينة، وتحقيق ثقة المواطن بمنظومة القضاء، وصولاً لمجتمع أكثر عدلاً وأمناً واستقراراً.

ودعا د. المصري، المحقيقين إلى تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية والجنائية مع كافة أطراف القضايا؛ بما يحقق النزاهة ورَدّ المظالم وإحقاق الحق.

النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال 83943224_2751426124945081_8664867073937113088_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟