"الصحة" تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات مقدمة من مؤسسة رحمة

غزة- الرأي

عبر مدير عام مجمع ناصر الطبي د. محمد زقوت عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى مؤسسة رحمة حول العالم، على اسهامتهم الطيبة في تقديم الدعم اللازم لمرضى غزة، والذين يتجرعون مرارة الحصار الممتد على مدار سنوات.

وقال د. زقوت خلال مؤتمر صحفي عقد في المجمع لاستقبال شحنة الادوية ، إن المنظومة الصحية في غزة بحاجة الى دعم حقيقي لتمكين المرضى من الحصول على فرصة علاج متكاملة ، كما وعبر د. زقوت عن تقدير الوزارة الى كافة الجاليات العربية حول العالم والتي تتداعى الى تلبية نداء غزة والحرص على تكبد مشقة ايصال هذه الادوية الهامة للمرضى في القطاع .



بدوره أوضح د. زاهر سحلول رئيس منظمة ميد جلوبال، أن الجهود ستتواصل لايصال المساعدات الطبية الى غزة ، وان الجاليات العربية والاسلامية تسعى جاهده لحشد الدعم الضروري للمرافق الصحية في غزة ، كما وأشاد بحجم الاداء الذي تقدمة الطواقم الطبية في غزة لاستمرار الخدمة رغم قلة الامكانيات وهي مشاهد نعتز بها ونقلناها الى العالم .



الى ذلك عبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة رحمة حول العالم عن سعادته بالتواجد في غزة وعلى رأس هذه الشحنة الدوائية والتي تأتي في سياق جملة من برامج الدعم التي تنفذها المؤسسة وتستهدف مشاريع تأهيلية ، وتزويد المرافق الصحية بالادوية اللازمة .