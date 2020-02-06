التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من المتطوعين في مؤتمر تعزيز الشراكة الوطنية

غزة- الرأي

كرمت وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة التنمية الاجتماعية عددا من المتطوعين الذين شاركوا في المؤتمر العلمي لتعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي الذي أقيم في منتجع الشاليهات يوم 21-1-2020م

ورحب مدير عام العلاقات العامة و الإعلام د.حسام الدجني، بالمتطوعين شاكرًا جهودهم التي بذلوها في إنجاح هذا المؤتمر، معربا عن تقدير الوزارة لجهودهم المبذولة في انجاح فعالياته.

بدوره أكد نائب مدير عام التنمية و التخطيط أ. أسامة شرف على دور المتطوعين الحيوي في فعاليات المؤتمر حسب دورهم المنوط بهم مثمنا لهم نشاطهم وجهودهم.

وفي نهاية اللقاء، تم تسليم شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين تقديرا لجهودهم و عطائهم المبذول في المؤتمر ، حيث عبر الجميع عن سعادتهم في هذه اللفتة الطيبة من إدارة وحدة العلاقات العامة والاعلام.