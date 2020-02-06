وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تنظم مسابقة منهجية في مبحث اللغة الفرنسية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال يستضيف روضة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم خان يونس" يجتمع بقيمي المختبرات العلمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعاً مع مؤسسةACS الايطالية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من المتطوعين في مؤتمر تعزيز الشراكة الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات مقدمة من مؤسسة رحمة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال وكالة الرأي الفلسطينية الإعدام والسجن 8 سنوات لمدانين بقتل مواطن بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أمير المنسي تُطبق عملياً درس في قريتنا عرس
أخبار » الأخبار الحكومية

"تعليم خان يونس" يجتمع بقيمي المختبرات العلمية

06 شباط / فبراير 2020 10:49

"تعليم خان يونس" يجتمع بقيمي المختبرات العلمية

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس امس الأربعاء، في مركز التدريب التربوي، اجتماعاً لقيمي المختبرات العلمية.

جاء ذلك، بحضور عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وسمير شتات مدير الدائرة الفنية، و شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات، و شعبان صافي مشرف الفيزياء.

وفي كلمته رحب  الفرا بالحضور، وأكد على أهمية المختبر العلمي، ودوره في صقل مهارات الطلبة العلمية منوهاً إلى ضرورة التميز في العمل المخبري.

من ناحيته ناقش  أبو عزيز مع الحضور معايير مسابقة المختبر المتميز للعام 2020، والاستعداد للمعرض العلمي المركزي واحتياجات المدارس للفصل الدراسي الثاني من الأجهزة والمواد المخبرية المشاكل والتوريدات.

وفي كلمته شكر صافي قيمي المختبرات على دورهم الفاعل في تفعيل المختبر العلمي في مبحث العلوم مع ضرورة إجراء التجارب.

واستمع الحضور إلى مداخلاتهم ورد على استفساراتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟