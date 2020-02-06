"تعليم خان يونس" يجتمع بقيمي المختبرات العلمية

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس امس الأربعاء، في مركز التدريب التربوي، اجتماعاً لقيمي المختبرات العلمية.

جاء ذلك، بحضور عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وسمير شتات مدير الدائرة الفنية، و شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات، و شعبان صافي مشرف الفيزياء.

وفي كلمته رحب الفرا بالحضور، وأكد على أهمية المختبر العلمي، ودوره في صقل مهارات الطلبة العلمية منوهاً إلى ضرورة التميز في العمل المخبري.

من ناحيته ناقش أبو عزيز مع الحضور معايير مسابقة المختبر المتميز للعام 2020، والاستعداد للمعرض العلمي المركزي واحتياجات المدارس للفصل الدراسي الثاني من الأجهزة والمواد المخبرية المشاكل والتوريدات.

وفي كلمته شكر صافي قيمي المختبرات على دورهم الفاعل في تفعيل المختبر العلمي في مبحث العلوم مع ضرورة إجراء التجارب.

واستمع الحضور إلى مداخلاتهم ورد على استفساراتهم.