مركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال يستضيف روضة الزهراء

غزة- الرأي

استضاف مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية فرع الشمال ( روضة الزهراء) للمرة الثانية ، وشارك عدد أطفال الروضة وعددهم ٦٠ طفلا ترافقهم مديرة الروضة أ. ميرفت رضوان وأربعة مدرسات من الروضة .

وقامت وحدة المكتبة بالمركز بتنفيذ الانشطة الخاصة بالاطفال، حيث تخلل الانشطة العديد من الالعاب الترفيهية مثل لعبة الكورو العجلات والأناشيد الجماعية .

بدورها تقدمت مديرة الروضة بالشكر الجزيل لادارة مركز تمكين الشمال على جهودهم في مجال الطفولة ووعدت بتعزيز الشراكة الدائمة والتشبيك المستمر لما يحقق الهدف من تربية الطفل على السلوك السليم بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ، معربة عن سعادتها بالخبرات العالية التي يتمتع بها موظفي المركز.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع القرطاسية كحوافز للاطفال