وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تنظم مسابقة منهجية في مبحث اللغة الفرنسية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال يستضيف روضة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم خان يونس" يجتمع بقيمي المختبرات العلمية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعاً مع مؤسسةACS الايطالية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من المتطوعين في مؤتمر تعزيز الشراكة الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات مقدمة من مؤسسة رحمة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعزز قدرات طواقم التحقيق المركزي بنيابة جرائم الأموال وكالة الرأي الفلسطينية الإعدام والسجن 8 سنوات لمدانين بقتل مواطن بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أمير المنسي تُطبق عملياً درس في قريتنا عرس
أخبار » الأخبار الحكومية

"أبو الريش" يثمن جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي

06 شباط / فبراير 2020 10:56

05
05

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش، جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي في غزة .

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلس ادارة مؤسسة رحمة حول العالم، ممثلا بالدكتور شادي ظاظا، ورئيس منظمة ميد جلوبال د. زاهر سحلول .
وأوضح د. ابو الريش مستجدات العمل الصحي وجهود وزارة الصحة في تعزيز جملة الخدمات التي تقدم للمرضى، مجدداً تقديره الى ماتقدمه مؤسسة رحمة حول العالم ومنظمة ميد جلوبال من مساعدات جليله تحمل بالاساس تضامن الجاليات العربية والاسلامية مع فلسطين.

وأكد على تعزيز قنوات التواصل على مبدأ الشراكة والتكامل وتدعيم الاجراءات الكفيلة بتجهيز قوائم من الادوية والمساعدات ضمن الاحتياج لمرافق الوزارة .
الى ذلك عبر الوفد على حرصهم الدائم لتقديم كل سبل الدعم الى القطاع الصحي في غزة ، وان العمل متواصل مع المستوى الفني والاداري بالوزارة للوقوف على قوائم الاحتياجات الضرورية في مختلف الأقسام الطبية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟