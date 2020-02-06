"أبو الريش" يثمن جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش، جهود المؤسسات الدولية والعربية الداعمة للقطاع الصحي في غزة .

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلس ادارة مؤسسة رحمة حول العالم، ممثلا بالدكتور شادي ظاظا، ورئيس منظمة ميد جلوبال د. زاهر سحلول .

وأوضح د. ابو الريش مستجدات العمل الصحي وجهود وزارة الصحة في تعزيز جملة الخدمات التي تقدم للمرضى، مجدداً تقديره الى ماتقدمه مؤسسة رحمة حول العالم ومنظمة ميد جلوبال من مساعدات جليله تحمل بالاساس تضامن الجاليات العربية والاسلامية مع فلسطين.

وأكد على تعزيز قنوات التواصل على مبدأ الشراكة والتكامل وتدعيم الاجراءات الكفيلة بتجهيز قوائم من الادوية والمساعدات ضمن الاحتياج لمرافق الوزارة .

الى ذلك عبر الوفد على حرصهم الدائم لتقديم كل سبل الدعم الى القطاع الصحي في غزة ، وان العمل متواصل مع المستوى الفني والاداري بالوزارة للوقوف على قوائم الاحتياجات الضرورية في مختلف الأقسام الطبية .