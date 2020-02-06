تعليم الوسطى تنظم مسابقة منهجية في مبحث اللغة الفرنسية

غزة- الرأي

نظمت مديرية تعليم الوسطى قسم الإشراف التربوي مسابقة منهجية في مبحث اللغة الفرنسية و ذلك على أرض مدرسة صبرا و شاتيلا الثانوية للبنات، بحضور مشرفة مبحث اللغة الفرنسية نجلاء أبو زعيتر ومديرة مدرسة نعمة الطويل ومنفذة المسابقة معلمة اللغة الفرنسية ميسرة وادي و معلمات اللغة الفرنسية.

مشرفة المبحث أبو زعيتر أوضحت، أن هذه المسابقة المنهجية التي تنفذها المعلمة ميسرة وادي هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع، مضيفة بأن الهدف من المسابقة هو توظيف الألعاب التربوية في تعليم اللغة الفرنسية، وممارسة اللغة في المواقف الحياتية، تعويد الطالبات علي الإتقان وسرعة الأداء والتركيز أيضا.

و بينّت أبو زعيتر، أن 4 مدارس شاركت في المسابقة و هي مدرسة العائشية الأساسية للبنات ومدرسة خولة بنت الأزور ومدرسة صبرا و شاتيلا الثانوية و بمشاركة ومدرسة الرملة الأساسية من مديرية شرق غزة.

و في ختام المسابقة أشادت المشرفة أبو زعيتر بجهد المعلمة ميسرة وادي في إعدادها و تنفيذها لهذه المسابقة و التي تعتبر من المسابقات الأولى على مستوى مبحث اللغة الفرنسية، مطالبة جميع معلمي و معلمات المبحث بالاقتداء بالمعلمة وادي لجذب الطلبة لتعلم اللغة الفرنسية.

وانتهت المسابقة بفوز مدرسة العائشية الأساسية للبنات بالمرتبة الأولى و حصول مدرستي الرملة وصبرا وشاتيلا على المرتبة الثانية، أما مدرسة خولة بنت الأزور فقد حصلت على المركز الثالث.