"الصحة": تزويد مستشفى أبو يوسف النجار بأجهزة غسيل لتخدم مرضى رفح

غزة- الرأي

فى إطار سياسة وزارة الصحة الرامية إلى تحسين خدماتها فى كافة مستشفياتها، فقد قامت مؤخرا بدعم و تزويد مستشفى أبو يوسف النجار برفح، بتسعة أجهزة غسيل كلوى(ماكينات الديلزة) لتقدم خدماتها لـ (106) مريض فشل كلوى من محافظة رفح.

وفى السياق، أوضح د.محمد الهمص المدير الطبى والقائم بأعمال مدير مستشفى ابو يوسف النجار، أن تزويد قسم الكلى بالمستشفى بتسع ماكينات ديلزة يخفف عن المرضى معاناة الانتظار الى ما بعد منتصف الليل، الى جانب تمديد فترة الغسيل للمريض الواحد من ثلاث ساعات الى أربع، مما أسهم فى تحسين الخدمة المقدمة .

وأشار د. الهمص الى أن المستشفى كان يعمل بثمانى أجهزة بعضها متهالك، وإضافة هذه الاجهزة يضاعف عددها لتصبح 16 جهاز فاعل ، بحيث تتم عمليات غسيل الكلى على ثلاث فترات بدلا من أربع فترات فى السابق وبمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا للمريض الواحد.

وثمن كل من ساهم فى دعم وتمويل مشروع أجهزة غسيل الكلى بداية من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية التى مولت المشروع وتنفيذ جمعية شمس للمرآة والطفل التركية و اشراف جمعية حواء المستقبل .

يذكر أن وزارة الصحة تحرص بالتعاون مع شركائها فى العمل الصحى على استجلاب عديد الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة وفق الاحتياجات اللازمة لتوفير و تسهيل تقديم الخدمة للمريض فى كافة محافظات قطاع غزة،وتخفيف معاناته فى التنقل بين المحافظات.