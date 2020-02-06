تعليم خان يونس والبلدية ينفذان مسابقة خان يونس للقراءة العربية

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس صباح امس الاربعاء، في مركز التدريب التربوي، التصفيات النهائية لمسابقة "خان يونس للقراءة العربية" للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع بلدية خان يونس ومديرية شرق خان يونس، وبمشاركة 50 طالباً وطالبة.

وحضر افتتاح المسابقة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، م. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية، ود. مروان المصري مسئول الأنشطة المجتمعية بالبلدية، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي بالمديرية، ولجنة التحكيم المكونة من أ. خالد اللحام، وأ. مصطفى صيام، ود. ناريمان أبو عليان.

ورحب مدير التعليم بالحضور، مؤكداً بأن المسابقة تهدف إلى إعادة الجيل للكتاب وغرس ثقافة القراءة والاطلاع ليستطيع بذلك التصدي للتحديات، مثمناً التعاون المستمر بين مديرية تعليم خان يونس والبلدية في تنظيم هذه المسابقة، لتخريج جيل محب للقراءة.

وتحدث مدير التعليم عن جهود الوزارة والمديرية في حث الطلبة على القراءة من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الطالب وبناء شخصيته.

وثمن مدير التعليم جهود كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتميز وشكر الطلبة المشاركين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وخلال كلمته أشاد م. البطة بمديرية التربية والتعليم في خان يونس وشراكتهما المتميزة مع البلدية في مختلف الأنشطة، وعبر م. البطة عن سعادته لوجوده بين هذه الثلة من الطلبة المتميزين، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل على رعاية هذه الفئة المتميزة، موضحاً أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على صعيد محافظة خان يونس، وتهدف إلى المساهمة في تكوين جيل قادر على بناء ذاته ووطنه، شاكراً جهود لجنة الإشراف على المسابقة ولجنة التقييم.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تستهدف طلبة الصف الخامس إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في خان يونس.