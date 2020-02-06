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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 174

06 شباط / فبراير 2020 11:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النقب المحتل - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، وهدمت خيامها للمرة 174 على التوالي.

وهذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، لكن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت خيام العراقيب للمرة 173 يوم 19 كانون الثاني/ يناير الفائت .

وقال عدد من أهالي العراقيب، "إن الاحتلال تعمّق معاناتهم إذ تواصل هدم خيامهم، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس شديدة البرودة".

ويواصل الاحتلال التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها سجن الشيخ صياح الطوري، بالإضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

وتواصل سلطات الاحتلال هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية المتشبثين بأرضهم إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم منها، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.

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