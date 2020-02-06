الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس، وفدا من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى.

حيث ضم الوفد ياسر مزهر مدير دائرة الإعلام ومؤمن خير الدين وتامر الزعانين، فيما استقبل الوفد د. مؤمن عبد الواحد مدير العلاقات العامة والتدريب بوزارة الإعلام.

من جانبه رحب د. مؤمن عبد الواحد بالوفد الزائر ، مثمنا الجهد الوطني الذي تقوم به مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وما تقدمه من خدمات كبيرة لذوي الشهداء والجرحى.

وأوضح د. عبد الواحد، أن وزارة الإعلام تسخر كل وسائلها الإعلامية في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية وشهداء وأسرى شعبنا ونقل الرسالة الإعلامية، مؤكدا التواصل المشترك بين الطرفان وتقوية أواصر العلاقة فيما بينهما.

بدوره أثنى ياسر مزهر مدير دائرة الإعلام بمؤسسة مهجة القدس على الدور البارز لوزارة الإعلام في خدمة القضية الفلسطينية والصحفيين ووسائل الإعلام .

وأهدى مزهر وزارة الإعلام نسخة من الموسوعة التي أصدرتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بعنوان «أحياء يُرزقون»، والتي توثق سيَر وبطولات مئات الشهداء من مجاهدي وأنصار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ارتقوا منذ الانطلاقة الجهادية وصولاً لشهداء معركة صيحة الفجر نهاية عام 2019م.

وأضاف إنه "شرف عظيم لنا الحديث عن الشهداء المخلصين، الذين عبدوا بدمائهم الطاهرة طريق المجد والانتصار"، مؤكدا أن الدم الفلسطيني سال ويسيل كالنور يبدد ظلمات الطريق ويهتدي فيه الحيارى والتائهين.

وبين مزهر أن الموسوعة تحت عنوان «أحياء يُرزقون»، تضم سير الشهداء منذ الانطلاقة وحتى اليوم، من بينهم الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية لقطاع غزة.

وذكر أن الموسوعة تتناول سير شهداء من جنسيات عربية مختلفة التحقوا بصفوف حركة الجهاد الإسلامي، مثل مصر والأردن ولبنان والجزائر قاتلوا العدو إيماناً منهم بمركزية القضية الفلسطينية.

وتابع أن الموسوعة تنقسم إلى أجزاء كل جزء من الموسوعة إلى فصول، حيث يسلط الفصل الأول على فضائل الشهادة والشهداء من القرآن والسنة، فيما يوضح الثاني رؤية ومشروع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، لافتا أن الموسوعة تسلط الضوء على السيرة والمسيرة للمؤسس والأمين العام الأول لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي.