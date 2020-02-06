الشباب والرياضة تنظم جولة تفقدية لعمل المؤسسات والمراكز الشبابية

غزة- الرأي

نظمت دائرة المراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، جولة زيارات دورية للمراكز والمؤسسات الشبابية، للتدقيق وتوجيه العمل ضمن القوانين واللوائح الناظمة للعمل الشبابي ,و متابعة العمل الميداني لتلك المراكز .

وقالت الدائرة إن الزيارة التي يقوم بها قسم المتابعة تأتي لتعزيز حالة التعاون والشراكة، بين الوزارة والمؤسسات العاملة في محافظات غزة، من خلال الالتقاء بمجالس الإدارة والاتفاق على وضع الخطط لتطوير أداء تلك المراكز في المجتمع المحلي .

وأشادت الدائرة بحالة التطور التي تعيشها المراكز الشبابية، والتي تقدم الخدمات لآلاف المواطنين، من خلال أنشطتها التطوعية في مختلف محافظات غزة .