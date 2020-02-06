وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح.

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال لجنة تقييم الجودة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، زيارة تفقدية إلى مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح.

وتمثل اللجنة الدكتور منذر سالم و م. محمد المدهون و م. أشواق غنيم، حيث استقبلهم مدير المركز م. حسن الهمص و بحضور ممثل الجودة أ.سعيد العماوي و مدير عام الرقابة الداخلية أ. محمد الكريري وبعض من موظفي المركز ، لتقييم مسابقة أفضل مركز خدمة .

و تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والطلاب والخريجين مثل الدورات المهنية الطويلة والقصيرة ودورات متخصصة في الحاسوب واطلاعهم على طرق التسجيل والاستعلام .

وأوضح الهمص أن لجنة الجودة قد أبدت اعجابها بالإجراءات الإدارية داخل المركز وبمدى رضى متلقي الخدمة .

وكانت هذه الزيارة بالتزامن مع تقييم مسابقة أفضل دائرة حكومية.