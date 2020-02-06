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وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح

06 شباط / فبراير 2020 12:02

وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح.
وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح.

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال لجنة تقييم الجودة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، زيارة  تفقدية إلى مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح.

 وتمثل اللجنة الدكتور منذر سالم و م. محمد المدهون و م. أشواق غنيم،  حيث استقبلهم مدير المركز م. حسن الهمص و بحضور ممثل الجودة أ.سعيد العماوي و مدير عام الرقابة الداخلية أ. محمد الكريري وبعض من موظفي المركز ، لتقييم مسابقة أفضل مركز خدمة .
و تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والطلاب والخريجين مثل الدورات المهنية الطويلة والقصيرة ودورات متخصصة في الحاسوب واطلاعهم على طرق التسجيل والاستعلام .
وأوضح الهمص أن لجنة الجودة قد أبدت اعجابها بالإجراءات الإدارية داخل المركز وبمدى رضى متلقي الخدمة .
وكانت هذه الزيارة بالتزامن مع تقييم مسابقة أفضل دائرة حكومية.

وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح. وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح. 84620107_774593646367870_4862168786008014848_o
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