مركز تمكين المرأة في الشمال ينفذ دورات تدريبية لعد من النساء والأطفال

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال، سلسلة برامج ودورات تدريبية للعديد من الاطفال والنساء في محافظة الشمال، حيث افتتحت وحدة المكتبة والطفل المبدع دورة بعنوان (الكتابة الابداعية) لعدد ٢٠ طفل من رواد المكتبة، وقام بإعطاء الدورة محمد صافى ومدحت عزام من فرقة أبناء المخيم وإشراف الهيئة الدولية لشباب الشرق الاوسط وجنوب أفريقيا .

وحضر وفد من الهيئة افتتاح الدورة وقاموا بجولة في أنحاء المركز ، وأكدوا على استعدادهم بتزويد المكتبة بأوعية المعلومات في مختلف مجالات فروع المعرفة والتشبيك لزيارة مكتبات في المجتمع المحلى لتبادل الخبرات والقيام برحلات ترفيهية ومخيمات لأطفال المكتبة.

وفي نفس السياق، نفذ النادي النسوي لقاًء دينيا بعنوان (بنات النبي صل الله عليه وسلم) حيث قامت أ. يسرى قاسم من دائرة الوعظ والارشاد بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية باعطاء المحاضرة ضمن سلسلة لقاءات حول بنات الرسول صل الله عليه وسلم ، وقد شارك في اللقاء اكثر من (٣٦ سيدة).

وعلى صعيد آخر، نظم المركز اللقاء الصحي الثاني بعنوان ( صحة الطفل) حيث قامت أ.رفيدة قنوع المثقفة الصحية والمثقف الصحي أ. على رضوان باعطاء المحاضرة .

ويأتي ذلك من خلال سلسلة لقاءات صحية يعقدها المركز ضمن مشروع تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل في غزة .

حيث تناول الموضوع فقر الدم وسوء التغذية ولين العظام ، وقام المثقفون الصحيون بالشرح الوافي للحضور مع تقديم النصح والارشادات لهم ، قد شارك (٤٠) سيدة وهن أمهات أطفال.

وقد تخلل المحاضرة توزيع الكتيبات والفيتامينات بتمويل من منظمة اليونيسيف العالمية.