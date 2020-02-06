وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الفنية في بلدية جباليا النزلة تنجز 2300 معاملة خلال عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستقبل وفدًا من لجنة تقييم جودة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" : نتطلع لتشكيل هيكلية تتوائم مع تطوير الخدمات الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين المرأة يعزز تعاونه مع من الهيئة الدولية لشباب الشرق الاوسط وكالة الرأي الفلسطينية مدينة غزة الصناعية تستقبل وفدًا رفيعًا من السفارة الهولندية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تنقذ حالة نادرة لطفل يعاني من متلازمة بير روبين وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": مركز"ألفا سكان" بالقاهرة أبوابها مفتوحة لطواقمنا الطبية والفنية للتدريب وكالة الرأي الفلسطينية شهيد وإصابة شرطي إسرائيلي بعملية إطلاق نار بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مركز تمكين المرأة في الشمال ينفذ دورات تدريبية لعد من النساء والأطفال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تقيّم مركز التميز التابع لمركز تدريب مهني رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز تمكين المرأة في الشمال ينفذ دورات تدريبية لعد من النساء والأطفال

06 شباط / فبراير 2020 12:13

84888876_773592939795022_2624863950075854848_o (1)
84888876_773592939795022_2624863950075854848_o (1)

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع في الشمال، سلسلة برامج ودورات تدريبية للعديد من الاطفال والنساء في محافظة الشمال، حيث  افتتحت وحدة المكتبة والطفل المبدع دورة بعنوان (الكتابة الابداعية) لعدد ٢٠ طفل من رواد المكتبة، وقام بإعطاء الدورة محمد صافى ومدحت عزام من فرقة أبناء المخيم وإشراف الهيئة الدولية لشباب الشرق الاوسط وجنوب أفريقيا .

وحضر وفد من الهيئة افتتاح الدورة وقاموا بجولة في أنحاء المركز ، وأكدوا على استعدادهم بتزويد المكتبة بأوعية المعلومات في مختلف مجالات فروع المعرفة والتشبيك لزيارة مكتبات في المجتمع المحلى لتبادل الخبرات والقيام برحلات ترفيهية ومخيمات لأطفال المكتبة.

وفي نفس السياق، نفذ النادي النسوي لقاًء دينيا بعنوان (بنات النبي صل الله عليه وسلم) حيث قامت أ. يسرى قاسم من دائرة الوعظ والارشاد بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية باعطاء المحاضرة ضمن سلسلة لقاءات حول بنات الرسول صل الله عليه وسلم ، وقد شارك في اللقاء اكثر من (٣٦ سيدة).

وعلى صعيد آخر،  نظم المركز اللقاء الصحي الثاني بعنوان ( صحة الطفل) حيث قامت أ.رفيدة قنوع المثقفة الصحية والمثقف الصحي أ. على رضوان باعطاء المحاضرة .

ويأتي ذلك من خلال سلسلة لقاءات صحية يعقدها المركز ضمن مشروع تعزيز نمو وتطور وحماية الطفل في غزة .

حيث تناول الموضوع فقر الدم وسوء التغذية ولين العظام ، وقام المثقفون الصحيون بالشرح الوافي للحضور مع تقديم النصح والارشادات لهم ، قد شارك (٤٠) سيدة وهن أمهات أطفال.

وقد تخلل المحاضرة توزيع الكتيبات والفيتامينات بتمويل من منظمة اليونيسيف العالمية.

مركز تمكين المرأة في الشمال ينفذ دورات تدريبية لعد من النساء والأطفال 84555382_773593099795006_2894877488729554944_o 84888876_773592939795022_2624863950075854848_o (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟