"الصحة": مركز"ألفا سكان" بالقاهرة أبوابها مفتوحة لطواقمنا الطبية والفنية للتدريب

غزة- الرأي

أكد إبراهيم عباس مدير الأشعة والرصد الاشعاعى بوزارة الصحة، خلال زيارته للقاهرة، على أن مراكز "ألفا سكان" بالقاهرة تفتح مراكزها الاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وديجتال تصوير وأخذ العينات بالاجراء الحديث stereotactic ،أمام طواقمنا الطبية أخصائيى التصوير الطبى للتدريب واكتساب المهارات اللازمة لتشغيل البرامج التطبيقية الحديثة المحملة علي أجهزتنا في مستشفيات قطاع غزة .

جاء ذلك، خلال زيارة عباس لمدير عام مراكز ألفا سكان بالقاهرة أ.د عمرو أسامة وتقديم درع وشهادة شكر وتقدير باسم وزارة الصحة الفلسطينية لجهودهم واستعدادهم لتدريب الطواقم الطبية وأخصائي التصوير الطبى على أحدث التقنيات والاجهزة المتطورة.

وأضاف عباس خلال اتصال هاتفى" ، المركز أبدي استعداده لعقد دورات متخصصة لأطباء الأشعة بمستشفى قصر العيني في الدوبلر، التراساوند وتشخيص القلب بالتصوير الطبي"

وثمن أ.عباس دور د.عمرو أسامة لمشاركته في دبلوم الأشعة لأطباء غزة بالفيديو كونفرس المنعقد في الإدارة العامة لتنمية القوي البشرية.

وذكر أن مراكز ألفا سكان كانت قد استقبلت ما يزيد عن (٣٠ ) بين طبيب اشعة واخصائيي تصوير طبي ،الأمر الذى ساهم في كسب المهارات اللازمة وتحسين الأداء للطاقم ،والذى كان له الأثر الواضح في تحسين الخدمات التشخيصية بالتصوير الطبي.

من جانبه، أبدي د. عمرو أسامة استعداده الكامل للمساعدة فى تطوير خدمات الاشعة بقطاع غزة علي صعيد تطوير الكوادر و تقديم الاستشارات للحصول علي أفضل الاجهزة والبرامج التي يحتاجها التشخيص للمريض بدقة وتعطي نتائج أوضح وأفضل .

يذكر أن مراكز ألفا سكان بالقاهرة تضم عدد كبير من الاجهزة الطبية من شركات متنوعة وأحدثها في العالم.