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مستشفى النصر للأطفال تنقذ حالة نادرة لطفل يعاني من متلازمة بير روبين

06 شباط / فبراير 2020 12:27

مستشفى النصر للأطفال تنقذ حالة نادرة لطفل يعاني من متلازمة بير روبين
مستشفى النصر للأطفال تنقذ حالة نادرة لطفل يعاني من متلازمة بير روبين

غزة- الرأي

 تمكن الطاقم الطبي والتمريضي في قسم العناية المركزة بمستشفى النصر للأطفال، وبالتعاون مع قسم جراحة الوجه والفكين من التعامل مع حالة مرضية للطفل كامل محمد مكاوي، والذي وصل المستشفى على أثر فشل في التنفس والتهابات شديدة ويعاني من متلازمة بير روبين وتم وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي من خلال أنبوب التنفس الرغامي .

من جهته، أوضح د. رائد مهدي رئيس قسم العناية المركزة، أن متلازمة بير روبين يكون فيها فتحة في سقف الحلق وقصر في الفك السفلي.

 وقال:"في بداية الامر مكث الطفل لمدة شهر بعد معاناته من الإلتهابات الشديدة في ذلك الحين تم التواصل مع قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور أُغيد المبيض و التوافق على اجراء عملية لتطويل الفك السفلي، و الذي ترتب عليه وضع جهاز لتطويل الفك السفلي والذي تم احضاره خصيصاً لهذا الطفل من دولة ألمانيا بواسطة أحد الوفود القادمة من الخارج

وتابع د. مهدي خلال لقاء أجراه مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى أن بعد أسبوعين من وضع الجهاز استطاع القسم من التمكن من ارضاع الطفل بواسطة ببرونة الرضاعة بواسطة الفم بدون الحاجة إلى الانبوب التغذوي الفم معوي ، وبعد يومين تم اغلاق الفتحة الرغامية وعاد الطفل ليتنفس بشكل طبيعي كباقي الأطفال والإستغناء عن أنبوب التنفس الرغامي والإستغناء عن أنبوب التغذية من خلال الأنبوب الفم معوي .

وتعد هذه الحالة من الحالات النوعية التي عادةً تجرى في مراكز طبية عالمية ، وتكون المتابعة لها بشكل حثيث جداً لأن الطفل بهذه الحالات قد يتعرض لإنتكاسات من ناحية الإلتهابات الصدرية وافتكاك الأجهزة المطولة للفك

و خرج الطفل صباح اليوم من قسم العناية المركزة ليرسم الإبتسامة على شفاه ذويه ويمد منزل العائلة بنور وضحكات الطفل .

و أعرب ذوى الطفل عن شكرهم وامتنانهم للطواقم الطبية في مستشفى النصر للأطفال على مجهوداتهم التي بذلوها للحفاظ على حياة ابنهم .

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